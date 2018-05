TRES. Todo un hitazo la reactivación del Honduras Actívate ayer, en el Campo de Parada Marte. Llegaron miles de catrachos, encabezados por el Indómito y la Primera Dama, todo mundo ejercitándose, unos con la zumba, otros en caminatas, ciclismo, carreras, senderismo, en fin... Ya son tres años del Honduras Actívate. Qué bueno.



PERREO. Todos los caminos indican que al pronosticador le ha calado el llamado de “arrepiéntete” que hacen algunos pastores, y ahora anuncia su retiro del perreo y otras hierbas, y manda a decir que mejor buscará ayuda en la iglesia... ¡Vaya, hombre!...



RETIRO. Al final Vilma Cecilia nunca le respondió a la junta ni sí ni no ni mandó sus papeles, lo cual se toma como su retiro de la contienda, así es que, una menos. Habrá sido porque en esas redes no paraban de preguntar que si es que no hay más gente en Honduras, que ya la rayitos en todos lados, y que no sé qué, que aquí que allá.



CHANCE. Solo Omar Rivera le estuvo echando cumbos el fin de semana y diciendo que no sabe qué será del pobre Ministerio Público sin ella. O sea que ahora tendrán más chance Estelita y la pelirroja, si de género se trata la cosa, como en Guatemala y Costa Rica.



VISA. Le cancelaron la visa en la avenida La Paz a uno de los ilustres de la Judicatura. Pero en esas redes preguntan qué porqué puercas solo a él, y no a todos, y que no sé qué, que aquí que allá. Que le pregunten a la Fulton, porque esa es una decisión soberana de los gringos.



CORTÉS. Encuentro de alcaldes liberales con LZ y otras hierbas del Central Ejecutivo el pasado fin de semana, allá en los dominios de Allan, en Puerto Cortés. Solo llegaron 27 de 86, pero la bulla es que hubo mala organización y porque acaban de regresar de la bella. No llegó Quintín, pero sí Carlos Miranda y David Castro, de Cedros.



JUNTA. Aunque el muchachito de la Humuya, Víctor Cubas y Chilo Cruz se piquen, se eligió la junta directiva provisional de la Asociación de Alcaldes Liberales y se citaron para el próximo 2 de junio, en San Buena Ventura.



MUJERES. El nuevo presidente de los ticos, de 38 años, ha dejado sorprendido a reimundo y medio mundo. A resultas, como dice aquella viejita, que acaba de conformar su Gabinete con mayoría de mujeres (14 mujeres y 11 hombres) y con “people” de distintas ideologías, razas y géneros. Además, el Congreso lo preside una mujer, y la mayoría de la junta directiva son mujeres. Qué tal...