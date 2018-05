CANCELAR. El olanchano le manda a decir a su amigo JOH que “si defiende la dignidad de los hondureños, por cada TPS que saquen, debe cancelar una transnacional y, si no entienden, cancelar el tratado militar y el uso de Palmerola”. Será posible.



CHAMBA. Los que no se comen la tortilla así nomás aseguran que ese pedido de “Mel” es exactamente lo que haría su líder supremo, el Maduro venezolano, si los gringos le hicieran algo semejante, no importa si con eso deja sin chamba a miles de trabajadores, lo cual fue, precisamente, por lo que se la dieron de aquí en busca del llamado “sueño americano”.



MAMO. Pues, hombre, Hilario, el mentado diálogo se ha reactivado ayer y todos los caminos indican que Igor no se cruzará de brazos esta vez, hasta que los ilustrísimos aterricen con la escogencia del moderador internacional. Álvaro Colom no tarda en salir del mamo, así es que, ya pueden contar con él.



VUELTA. Por cierto que el olanchano y sus pupilos ya le terminaron de jugar la vuelta al señor de la televisión y han asumido funciones en la comisión de asuntos constitucionales que les delegó “Netanyahu”. Ajá, y no era que no, que never and never aceptarían, y que no sé qué, que aquí que allá.



VIEJA. También ya está disponible al cien por ciento la Bachelet y el Cerezo chapín. Y, no digamos, “esta vieja está peor que el tuerto”, que pasa aburrido regando las hortalizas que siembra en la humilde casa donde vive y siempre ha vivido, en las afueras de Montevideo.



RETO. Las apuestas de los chuscos no paran sobre quién será el o la nueva FG en reemplazo de “Yul Brynner”, aunque, al menos hasta ayer en la tardecita, el copaneco todavía no había respondido si acepta o no el reto que le lanzaron los patronatos para que se vuelva a echar el trompo a la uña y se sacrifique otros cinco añitos.



APUESTAS. En las apuestas de ayer ya entró a la contienda el abogado del muchachito de la Humuya y el exmagistrado Interiano, apadrinado por... pero para la guayaba de fiscal adjunto. Para el FG volvía a puntear Vilma Cecilia, seguida por Estelita y, pisándole los talones, la controversial pelirroja.



GREÑAS. Ajá, y qué tal si LZ, el muchachito de la Humuya y el oráculo no se pueden poner de acuerdo –lo cual no sería nada raro, porque solo pasan agarrados de las greñas- y, como el olanchano sigue encaprichado en no participar, y no alcanzan los 86 votitos de la mayoría calificada. Qué tal... Yul se tendría que sacrificar y quedarse quiera o no quiera... Será...



LÍO. Sepa Judas en qué lío estará metido el exguerrillero salvadoreño con la oposición o con el fiscal de allá, que no halla cómo desviar la atención reviviendo el culebrón de la Isla Conejo. Ojalá y aquí no caigan en el juego.