APUESTAS. Algunos chuscos ya empezaron hasta a cazar apuestas sobre el o la nueva fiscal. Anteayer iba punteando Vilma Cecilia, pero ya ayer se la había apeado Estelita, aunque anoche la pelirroja la llevaba al talón. Quién apuesta más. Ajá ¿y el procurador general de la “res-pública”? Como Yul no quiere.



MILLÓN. La pregunta del millón es: Con quién van a negociar los cachos la elección del nuevo FG. ¿Con los liberales o con el líder supremo de la alianza? Y, si es con los liberales ¿Se van a arreglar con LZ o con el muchachito de la Humuya y su padrino?... Ummmm...



PARTIDO. El señor de la televisión va tan en serio con la fundación de su nuevo partido, que hasta ya anda buscando quién le organice la juventud, y a los miembros del directorio nacional, así es que, por más que el olanchano brinque y sus pupilos le vuelen candela en esas redes sociales, la decisión ya está tomada.



LICEO. Unos chuscos no paran de preguntar por Santiago Ruiz, el ahora “asesor agroalimentario” de la Vida Mejor. Lo cierto es que el hombre ya es historia en la SAG y, como muerto el rey, viva el rey, el power ahora es Mauricio Guevara, excompañero del Liceo de JOH y su amigo personal.



PERREO. Qué calladito se lo tenía, pero el pronosticador es pelis, para bailar playero y perreo. Ajá, y no era que Marvin no podía mover el esqueleto, que era turunca, y que no sé qué, que aquí que allá. Les enseña a bailar si quieren, y de choto, menos a las “vacas” y a los “bueyes intelectuales”.



TPS. Llegó la hora de la verdad sobre el llevado y traído TPS y todos los caminos indican que es más fácil que metan al mamo a los verdaderos tiburones del saqueo del Seguro Social a que la administración Trump apruebe otra prórroga. Ya son veinte añitos de ampliaciones y más ampliaciones. A ver, dijo el cieguito.



TRACATEO. Lo divertido es que la canciller, en pleno tracateo del TPS, no está aquí, está en su vergel, sembrando la rosa y cuidando el clavel. Y, como decía “Tres Patines”, asómbrate, chico, estará fuera del país tres semanas. Lo “pior” en que en Cancillería no hay uno que maneje ese tema.



JERUSALÉN. Cruzada de la Confraternidad Evangélica para que el Indómito ordene el traslado de la embajada de Honduras en Israel a Jerusalén. Un nutrido contingente de pastores le echaron la vaca ayer en Palacio para que proceda “ipso facto” a darle viento al cambio... Será posible.



GRINGOS. El cómico de Guatemala ya se aventó con el traslado de su embajada a la Ciudad Santa y lo cierto es que a Honduras le convendría más estar bien con los gringos y con los israelitas, pero no es fácil. Jerusalén es la Ciudad Sagrada no solo de judíos, sino, también de cristianos y musulmanes. ¿Y la turcada de aquí?...