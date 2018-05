RNP. Todos los caminos indican que hoy sí, papa, la nueva identidad viene y nadie la detiene. El propio Mauricio Oliva, en carne y hueso, encabezó ayer la reunión con los directores de la caldera del diablo llamada RNP y con la comisión que encabeza el muchachito de la Humuya.



IGOR. Ajá, y no sería mejor que primero le dieran vuelta de calcetín al RNP y que, por tratarse de una institución de seguridad nacional, lo convirtieran en una entidad técnica. Como no, chon... corriendo lo van a entregar los políticos. Y, como ya no hay diálogo con Igor, donde los políticos iban a discutir esos asuntos.



DÍA. El olanchano no está conforme con el relajo del Día del Trabajador y está volviendo a convocar para mañana a sus “comandos insurreccionales”, para que armen la de Troya en todo el país, “hasta que caiga la dictadura”... Será...



PÍO. Que alguien me explique, por favor, pide Carlos Hernández -el power de la ASJ- porqué ni los macizos ni la “people” de la Ufecic han dicho ni pío por la virtual liberación de la ex first lady luego que las ilustres de la Corte de Apelaciones le cambiaron los delitos.



TRES. Consternación por la muerte del tercer bombero héroe. Deja tres hijos, uno de ellos de pepe en mano, de tan solo 21 días de nacido. JOH ha puesto a disposición todos los recursos necesarios para agilizar su repatriación y darle el sepelio que se merece.



PLAZO. Se han puesto “yuca” los ilustres de la Junta Proponente para el nuevo FG. Ahora le han dado un plazo máximo de 24 horas a las organizaciones que propusieron candidatos –ni un minuto más ni un minuto menos- para que les pregunten riata a riata a sus propuestos si aceptan o no el reto. Parece que eso va con los patronatos y con la CTH.



CHICHE. Qué divertido... Mientras reimundo y medio mundo le ha volado candela al 70-30 para pasar en educación y Marcial hasta le dio volantín, la “people” de la junta acaba de chepear la ideota para la elección del nuevo FG. Argueta manda a decir que ahora pasarán los exámenes solo con el 30 por ciento y el otro 70 se los darán solo por llenar los requisitos. Chiche.



TAIWÁN. La RD se acaba de sumar a la lista de países que rompen su matrimonio con Taiwán y se juran amor eterno, forever and ever, con los chinitos pekineses. Costa Rica, Panamá y Santo Tomás fueron los primeros. Anda volando la segunda potencia mundial. Y como dicen que no tarda en ser la primera.

PASOS. A propósito de Taiwán, la “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que aquí, en la Vida Mejor, también podrían seguir los pasos de la RD, de los ticos y de los panameños. Tal vez nos hacen otro estadio y le ponen una bomba al Tiburcio Carías, que está más desfasado que la telefonía fija de Hondutel.