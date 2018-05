REDES. Hasta a la alcaldía de “papi a la orden” le zamparon fuego los vándalos encapuchados. El relajo se inició tempranito, tempranito, allá en Villanueva, Cortés, donde incendiaron dos rastras. En esas redes circulan videos donde se escuchan voces entre los vándalos de que la orden era meterle fuego al Congreso y a la misma catedral.



VILMA. No hallan qué inventar. En esas redes le han dado duro a la aparición triunfal de Vilma Cecilia en la nómina de candidatos a la FG. Que ya sabían que aparecería de un momento a otro, que si es que no hay más abogados en Honduras, que ya la rayitos, que ya solo falta que la pongan de entrenadora de la H y que no sé qué, que aquí que allá... ¡Qué lenguas!...



CANCHA. Ya días que la “Mujer Araña”, la que todo lo sabe y todo lo puede, había asegurado que Vilma Cecilia ya estaba haciendo calistenia y que no tardaba en saltar a la cancha con su candidatura a la FG. Otra candidatura que estaba como en el banco es la del esotérico Abrahám Alvarenga, el procurador general... Será...



YUL. En el último minuto del partido, ya casi en el tiempo extra, cuando el árbitro iba a pitar el final, también apareció la candidatura de “Yul Brynner”, el actual FG, que va por la reelección. Lo lanzaron unos patronatos desde el trampolín del Conadeh.



ANEXO. Yul había dicho que neles pasteles, que no le interesaba otro período en la guayaba del MP, y que le agradecía a las organizaciones que lo andaban promoviendo. Pero, como Chelato dice que nunca se sabe, allí ha aparecido su candidatura. Pero la bulla en el anexo del BCH es que al hombre lo lanzaron y que ni cuenta se daba que lo iban a lanzar.



AVENIDA. Falta esperar si el actual FG sacará la cara y si dirá públicamente si se volverá a echar el trompo a la uña o si no acepta la candidatura. Lo que sí es muy cierto es que, si la acepta, tendría el apoyo de varias bancadas –más de los 86 votos- y hasta de la avenida La Paz.



CINCO. Pues, hombre, Hilario, el muchachito de la Humuya hasta que metió a su abogado en la lista de candidatos a la FG. A ver si lo logra meter entre los cinco que la tal junta mandará al hemiciclo, porque esos ya son otros cinco pesos.



LISTA. Mejor deberían ampliar ese número de cinco que envían al hemiciclo, para que los diputados tengan más de donde escoger. La lista de cinco data de 1994, cuando solo había dos partidos. Hoy hay más. Por lo menos deberían ser 10.



BICI. La bulla es que el olanchano –que volvió a llegar en su bici a la marcha- también anda desjuiciado viendo cómo mete a sus pupilos y por eso andaba feliz, como una lombriz, por el relajo que armaron los encapuchados en el centro de la capital. Ni el discurso pudieron leer los pobres trabajadores.