CHON. Lo que queda de las centrales obreras marcharán hoy unidas y, como parece que sus dirigentes ya ni quieren hablar, por primera vez el discurso unitario lo leerá una dirigente sindical. La gran casaca es que ha llegado la hora de darle a la mujer el sitial que le corresponde, que ahora son equitativos, y que no sé qué, que aquí que allá... Cómo no, chon...

TRABAJO. Cuál feriado... JOH estuvo ayer echando maceta todo el santo día. Tempranito se reunió con el nuevo ministro de la SAG, Mauricio Guevara, luego con el subsecretario de Estado del imperio para América Latina, después tuvo varias reuniones privadas, luego en contacto con México por el caso de los bomberos, en fin... Para que vean.

CHARRA. Con ese reintegro de cerca de 400 empleados a la ENEE no solo le darán el tiro de gracia a lo queda de la malograda institución, sino que, no hay cama pa’... tanta gente. Todavía hoy la ENEE se puede dar el taco de sacar a la mitad de su personal y no pasaría nada. Pero eso, a la justicia, le vale charra.

PAPI. La muchachada le preguntó a “papi a la orden” si es cierto que se lanzará en busca de la guayaba azuleja y el hombre respondió contundente, firme y categórico: Pueda ser que sí, pueda ser que no, a lo mejor, quien sabe... ¡Ahhh!, pero también podría ser todo lo contrario. Todo depende de la dependuría... Será...

ALCALDES. El próximo sábado habrá cumbre de alcaldes liberales y la “people” del Central Ejecutivo, allá en Cortés. Tal vez le riegan maíz al muchachito de la Humuya, quien ahora ni duerme de la preocupación, por la “unidad”. Lo que sí está clarito es que el buró político del CCEPL y Elvincito son como el aceite y el agua.

CORTE. El dúo dinámico le echó ayer la fiscalía a los y las magistradas de la Corte de Apelaciones que le quitó los delitos gruesos a Rosita y solo le dejó los de bagatela, según Odir. El dúo ha calificado de “cínicos” y de promotores de la impunidad a los ilustres... Será...

LADY. Le lleva hambre el dúo dinámico a la ex first lady, porque Odir ahora la vincula con Los Cachiros, por una presunta compra que les hizo. Pero Julito, el abogado de Rosita, jura que esas acusaciones son más falsas que un billete de a 25 y que todo es una campaña... Será...

CNA. Por cierto que LZ llegó ayer en carne y hueso al CNA para apoyar al dúo. Hasta ahora es el único liberal de peso que está solidario con el dúo, porque el lado oscuro más bien le lleva hambre y no ve la hora de tronárselo.

RELOJ. Pues, hombre, Hilario, anoche, cuando el reloj de Comayagua tocara las 12:00 de la noche, se vencía el plazo para los y las valorudas que aspiran a la guayaba del FG, aunque la bulla en los recintos de la diosa Temis es que habría prórroga, como siempre.