MÉXICO. Otra vez México nos tiende la mano, esta vez con los bomberos héroes. JOH los despidió ayer en la base aérea, en carne y hueso, y le agradeció a los aztecas. Alden y las ardillas se pusieron pilas y allá los atenderán. La Fundación Ruth Paz, también. Qué bueno.

FERIADO. Pues, hombre, Hilario, será porque anunciaron muy tarde el feriado, pero hoy trabajarán varias instituciones, así es que, el “puentecito” saldrá medio cachinflín. La zarina de la SAR trabajará normal, también el TSC, el Poder Judicial, el MP, la UNAH, el Conadeh, en fin... ¡Ahhh! y toda la banca estará open.

CAMA. Mandan a decir los Rosenthal que exigirán el mismo trato que a Rosita, que porqué a unos sí a otros no y que, o todos en la cama o todos en el suelo. La bulla en los recintos de la diosa Temis es que la ex first lady ya está con un pie afuera. Y el hombre de El Chimbo volverá a ser el hombre de El Chimbo.

SANTIAGO. Saludes les dejó Santiago Ruiz y mejor se regresa a SPS. El hombrón manda a decir en un tuit, al estilo Donald Trump, que ahora mejor será “asesor” en asuntos agroalimentarios... Ummmm... Sepa Judas qué habrá pasado tras bambalinas y que lo averigüe Morgan, papa...

MUJER. Para este lunes se anuncia la postulación de la pelirroja como la séptima candidata a la silla del FG y, si la cábala del siete sale, pues, hombre, Hilario, se podría convertir en la primer mujer en ocupar semejante guayaba. Tiene cita a las 2:30 y a esa hora llegará con cajas de documentos sobre toda su experiencia en derecho penal... ¡Ahhh! y su CV.

MISA. No le llegó ni uno de los tiburones al muchachito de la Humuya a la “misa” por la “unidad”, allá en Siguatepeque. Por cierto que Elvincito –que no tarda en volverse a casar con una joven yoreña- llegó como su amigo “Mel”, de sombrero y de botas... Una babosada de ver no le aprende al olanchano.

MAÍZ. “Estamos poniendo en el tapete de la discusión el tema de la unidad”, dijo Elvincito. Pero, sepa Judas por qué, no le regaron maíz a LZ –el presidente del CCEPL- ni a ninguno de sus peluches. De los diputados solo le llegó el copaneco ex de Copeco y Lupita, la exresignada.

ALCALDES. Tampoco le llegaron los alcaldes emperadores, hoy por hoy la única fuerza motriz del gonfalón rojo-blanco-rojo. Ni Quintín ni Carlos Miranda ni el cedreño David Castro ni el porteño Allán Ramos. Tal vez en la próxima, porque el muchachito manda a decir, que es el “primer encuentro nacional”... Ummmm...

MÓVIL. A LZ lo columbraron bien serio allá en Juticalpa, en una reunión del Central Ejecutivo móvil, en compañía de sus peluches Kikito y Pinedita. Tampoco le llegaron los alcaldes y el diputado del ubérrimo departamento, así es que, pareciera que el pobre PL no pega una.