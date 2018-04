FERIADO. Pues, hombre, Hilario, complaciendo peticiones de Pammy y la Canaturh -y ahora también se ha sumado el propio Cohep- el gobierno de la Vida Mejor ha decidido dar feriado el próximo lunes y que así la “people” pueda disfrutar de un “puentecito”, y descansar... Congratulations...



AMHON. En la asamblea de la Amhon quisieron dividir a los alcaldes cachurecos y boicotear la elección del negro Cano, pero al final prevaleció la línea del partido y la lealtad hacia el indómito y, colorín colorado, Cano es el nuevo power de las municipalidades.



ROSITA. Feliz el hombre de El Chimbo ahora que a su amada Rosita le han revocado los delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos, así es que, una fuercecita más y la ex first lady podría salir del mamo. Tal vez antes del Día de la Madre.



AUMENTITO. Mario Noé manda a decir que él no es ningún hipócrita -como otros de sus colegas- y por eso admite paladinamente que ya había un acuerdo entre todos los jefes de bancada -incluidos los de Libre y el Pinu- para recetarse un aumentito, pero dos de los ilustres recularon y se echaron para atrás.



JEFES. La bulla en el hemiciclo es que el aumentito ya había sido consensuado entre 40 y 50 mil ranitas, pero dos jefes de bancada que se las tiran de santulones y son pelis para meter la mano, ahora dicen que nones por aquello de las habladurías. Mandan a decir que los disfracen de otra cosa y allí sí.



MISA. Hoy se supone será la misa negra de los exdiputados, exresignados y exfuncionarios liberales, allá en el Altiplano Central, como le encanta decir a Meza Recarte. La bulla es que quieren fijar un calendario para volarle la cabeza de un tajo a LZ con todo y sus peluches, Kikito y Eduardito... Será posible... “I can’t believe it”.



TORMENTA. Mis respetos para ese pedazo de tormenta de ayer, acompañada de granizos, vientos huracanados, y rayos por todas partes. Para que vean cómo Diosito oye las oraciones de los hondureños. Estábamos pidiendo lluvias, pues, nos mandó semejante tormenta. Ojalá se vaya el humo para que los salvajes le sigan metiendo fuego al bosque.



COREA. Caramba, compa, como dice aquel, los líderes de las dos Coreas no se podían ver ni en pintura desde 1953 y ahora están a piquito qué querés. Solo aquí no hay manera de sentar a espartanos y troyanos y hasta el tal diálogo ha quedado en los cuernos de la luna.



SOCIOS. Los socios catrachos mandan a decir que han sido tratados muy mal y hasta con soberbia por sus socios colombianos, que ellos siempre quisieron llevar la fiesta en paz y que han apoyado todo el proceso energético mil por mil, pero que cierto personaje colombiano les quiso hacer una ponga y por eso se inició el tracateo... Será...