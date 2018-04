HÉROES. Terrible tragedia la muerte de los dos valientes bomberos. Fallecieron tratando de apagar uno de los tantos incendios que malos hondureños han provocado en todo el país y que tienen a la capital llena de humo. JOH ha lamentado la tragedia y expresado su profundo dolor. Ojalá y los declaren héroes.

PECHO. Qué bonito. El señor de la televisión fue el que puso el pecho, su imagen y hasta el pellejo en toda la campaña y ahora no le tocará ni un cinco de la deuda política. Allí sí que se cumple aquello de que nadie sabe para quién trabaja. Con razón no quieren dejar que tenga su propia “pulpe”.

CEREZA. Y dele que dele Cálix con eso de que Salvador es un malagradecido, porque le dieron la “cereza” del pastel de la Alianza. Cómo no, chon... Por qué mejor no se cuentan una de Jackie Chan. Si hubieran creído que el olanchano o la señora iban a ganar, “corriendo” se la habrían dado... Sean serios.

NUEVO. Manda a decir “voz de muerto” que el olanchano tiene hasta hoy para que conteste la invitación que le hizo SN y, si no contesta, aunque él no es diplomático, lo entenderán como un no. También reafirma que eso de crear un nuevo partido “no lo detiene nadie... eso va”... Brinque quien brinque.

CUMBRE. Anda volando “Netanyahu”. Ahora va soplando para Sao Paulo, los dominios de Lula, donde será uno de los oradores principales en la Cumbre Mundial por la Paz. Mauricio Oliva será invitado especialísimo de la Federación Mundial por la Paz. Para que vean.

IHTT. Preguntan las malas lenguas que porqué el IHTT no se ha puesto claro con la validación de las ofertas de las tres empresas que precalificaron para el Sistema Integrado de Trasporte Público. A la “Mujer Araña” le pasaron el guacho que quieren favorecer a una empresa que tiene en el mamo a Álvaro Colom, en Guatemala.... “I can’t believe it”...

IGOR. Tal vez allá, en los dominios de Danielito, tiene éxito el mentado diálogo, porque aquí, por más que Igor se puso pilas, pudo más el boicot de unos y otros, y todo gracias a la complicidad del olanchano. El pobre SN ni cuenta se dio de la jugada de “antología”, como dice aquel.

SOLO. Lo bueno es que allá son otros cinco pesos con los pesos pesados de la Iglesia Católica. Un alto jerarca llegó donde los estudiantes, agarró el megáfono, y les dijo que no solo los felicitaba por su lucha, sino que los invitada a no bajar la guardia.

STENEE. Preocupado Miguel Aguilar, el presidente del STENEE, porque el sindicato –que tiene el ocho por ciento de las acciones- se podría ir en la balacera en el rifirrafe que se tienen los socios criollos contra los colombianos, a quienes quieren acorralar. Por cierto que esos pleitos envían un mal mensaje a la inversión extranjera.