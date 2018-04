PAPI. Sin mucha casaca, sin medios ni periodistas, “papi a la orden” acaba de habilitar el paso a desnivel de Unitec, el túnel peatonal frente a Plaza Miraflores, y el túnel en la primera entrada de la Kennedy. Así se pegan botones, papa...



IDENTIDAD. Es urgente, manda a decir JOH, que en el hemiciclo le entren de lleno a una nueva tarjeta de identidad, que el mejor escenario para ese tema es el mentado diálogo, y urge no solo por razones electorales, sino, de seguridad nacional. El que tenga oídos...



BETTY. Ese rifirrafe entre el señor de la televisión y el olanchano ya está “pior” que el señor de los cielos o “Betty la Fea”. Todos los días se dan en la torre, los misiles van de un lado a otro en la tele y en la radio –y no digamos en las redes sociales- pero aun así algunos bárbaros aseguran que son inventos de los medios, para mantenerlos divididos.



ABSURDO. El caso es que el olanchano manda a decir que SN prácticamente ha sido desestimado de la alianza y reafirma, por enésima vez, que eso de crear un nuevo partido –como lo ha anunciado SN- “es absurdo” y equivale a apoyar a JOH y a la tal “dictadura”.



ATAQUES. Entre tanto, el señor de la televisión le pide a su alero Mel, que “le ordene a la gente que me está atacando en las redes, que redireccionen los ataques hacia el verdadero enemigo que tenemos en Honduras, que se llama Juan Orlando Hernández”. Que conste, eso lo dijo SN.



PATA. Nasralla también dice –que conste, lo dice él, no es una exageración de los medios- que el problema con Mel es que todavía se cree presidente y por eso toma las decisiones él solito, y se le olvida que la tal alianza es una mesa de tres patas y no puede ser que una sola pata, en este caso el olanchano, decida por las otras patas, porque eso es meter la pata.



MAPA. Una buena noticia en medio de tanto desmadre político, el director general del aeropuerto de Múnich, el soroguara Michael Kerkloh, manda a decir que Palmerola pondrá a Honduras como una vitrina ante el mundo, que la pondrá en el mapa mundial de tráfico aéreo y como destino atractivo para atraer inversiones... ¡Vaya, hombre!...



VASO. Cómo le quedaría el ojo a “Danielito” y a la Chayo después de esa movilización de ayer en la tarde en Managua. Bien dicen que tanto va el cántaro al agua, que al fin se revienta. La pobre “people” ya no aguantaba tantos abusos y eso del Seguro tan solo ha sido el vaso que rebalsó la paciencia.



SEXY. Muy sexy, guapa y derrochando sonrisas y simpatía, arribó la joven Olga López a los tribunales. Y así también salió. Ni por cerca se inmutó o parpadeó cuando le dijeron que iba para Támara. Para más sus compañeros varones, los amigos de Carlos Collier, se columbraban preocupados.