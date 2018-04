UNO. ¡Eureka! Ya apareció el primer valorudo para la guayaba del FG en el MP. La “people” de la tal Junta ha estado preocupadísima porque no salía ni un cliente, pero el fin de semana apareció uno. Lo único que todavía no manda su CV en físico, solo por e-mail, por si se arrepiente.



JULIO. Beatriz, “libreta” y la Rixi le cayeron en vaca en esas redes al señor de la televisión luego del nuevo rifirrafe que tuvo con el olanchano en el hotel de Belinda... ¡Ahhh! y la misma Belinda se sumó a la trifulca. Beatriz jura que el tal Julio Larios, el amigo de SN con el que llegó a misa, es gran cachureco.



HOTEL. La verdad es que nadie debería estar donde no lo quieren y todos los caminos indican que en Libre ni “Mel” ni ninguna de sus “vacas” –como les dice él mismo- ya no quieren a SN. Por la razón que sea, más claro no canta un gallo. Es claro que lo de Julio es solo un pretexto. Igual lo habrían echado del hotel porque llegó tarde o de zapatillas, no de botas.



DÚO. En esas redes juran que ese rifirrafe entre “Mel” y SN se fue de las manos, que ya cayó en la chabacanada, que parece un pleito de viejas, que las vacas locas por aquí y las otras vacas por allá, en fin... Por lo menos la “people” ha pasado entretenida gracias al dúo híbrido.



LUZ. LZ jura que entre los cachos también hay gran división y que lo que pasa es que allí no sale a la luz. Se fueron “Míster Álvarez” y Juan Diego y nadie dijo nada, pero si eso pasara en el PL, otro gallo cantaría, asegura... Será...



BONO. Tanto que hablaban del tal bono del pescado que le dieron a los diputados y ahora resulta que algunos fiscales también reciben “bonitos”, solo que en verdecitos, y del presupuesto de los macizos… La bulla es que en el MP hay roncha de los fiscales que no reciben nada, porque, o todos en la cama o todos en el suelo.



PICO. La cosa se le ha puesto peluda a “Danielito” y el sábado se echaron al pico hasta a un periodista que transmitía en vivo y en directo. Hay incendios y saqueos por todos lados y la bulla es que los estudiantes y hasta algunos empresarios ya no quieren diálogo, sino, que se vaya con todo y la Chayo.



OÍDOS. Si en la Vida Mejor son todo oídos a los deseos de Pammy, el próximo fin de semana habrá puentecito y de hoy en ocho otro feriado, y que viva el guaro, la prostitución y el crimen, hijos del maiz... Y esto que ahora somos los más pobres del continente.



TREN. En Palacio andan brincando en una pata luego de ese informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado imperial en el que se destaca que las elecciones en Honduras fueron libres y que “los votantes eligieron a Juan Orlando Hernández del Partido Nacional como presidente”. No hay más tren que el que pita, papa...