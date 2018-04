CARA. Ajá, ¿y esa empresa de seguridad que supuestamente vela por la seguridad de los estudiantes de la UNAH? A ver si ahora por fin saca la cara el rector, porque la “people” exige una explicación. Desde que la rectora pintó llantas, en esa “U” nadie da cuenta de nada, y no se sabe quién puercas manda.



RANKING. Tanto que han costado esos cambios en la UNAH y no es posible que todo se vaya por la borda por unos cuantos funcionarios pachorrudos. Tanto que ha costado que empiece a aparecer en los ranking de las mejores universidades de la región y que todo se vaya a perder.



VM. Se insiste en que VM ya se aburrió de estar en esa interventora del IHSS y que ahora se va a candidatear para la FG del MP con la casaca de que nunca una mujer ha ocupado esa guayaba. Que se ponga viva, porque la bulla es que EC también va por ella, y tiene el apoyo hasta de los “padrinos mágicos”.



FISCAL. La que todo lo sabe asegura que el FG tiene sobre la mesa cuatro opciones: ser el nuevo ministro coordinador de gobierno, asumir como ministro sectorial de Seguridad-Inteligencia y Defensa, embajador de Honduras en la OEA y encargado de la relación con la Maccih y cuarta opción reelegirse como fiscal general... y muchos le piden que se postule.



NADIE. Ni el olanchano ni el señor de la televisión ni nadie volvió a mencionar a Montoyita –“pior” a los corazones azules– como parte de la mentada alianza de oposición a la tal dictadura. Ajá, y cuando andaban en campaña, allí bien que hasta los chineaban. Tal vez “Toyita” y Eva aprenden la lección.



VACA. Al olanchano le preguntaron en el 11 por todas esas “vacas” que mencionó en la asamblea de la alianza y le consultaron si, en su calidad de coordinador general, “usted es la vaca suprema”, y brincó de a metro y dijo que neles pasteles, que él es el “comandante vaquero” y punto.



PUTIN. Los que no se comen la tortilla así nomás creen que ese nominado de Almagro como nuevo vocero de la “maxi” no pasará ni así lo traigan “Terminator II”, los “Cuatro Fantásticos”, los “Transformers”, Vladimir Putin y Kim Jong-un juntos... Será posible. “I don’t believe it”.



MONA. Tanto escándalo por ese “cambio” de presidente en Cuba y reimundo y medio mundo sabe –empezando por los cubanos– que es la misma mona en distinta rama. Allí quien manda es el secretario general del Partido Comunista y punto. Y esa guayaba la sigue manteniendo Raulito.



PIEDRA. Por lo menos Raulito le dijo ayer a Miguelito que no se preocupe, que algún día él también llegará a ser secretario general del partido. Lo divertido es que la isla dejó de ser comunista de los años 80, pero los Castro nunca lo han reconocido, para no darse con la piedra en los dientes. Lo único que nunca cambió es lo del partido único y el control mil por mil sobre los medios.