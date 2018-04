CA5. El propio Miguel Ángel Gámez, de Coalianza, reconoce que el consorcio ecuatoriano está en deuda con la señalización de la CA-5 y con las básculas que establece el contratito que firmaron. Ajá ¿Y la mentada superintendencia de concesiones? Very well, thank you.

METRO. El olanchano ha brincado de a metro y hasta ha perdido la dulzura del carácter por el nuevo giro de 180 grados del señor de la televisión. “Ya estamos cansados” de sus incoherencias, no aguanto más, manda a decir el líder supremo de la alianza. Pero el nuevo partido –que no será de izquierda- va porque va, reitera Salvador.

VOZ. Que alguien me explique, pide “voz de muerto”, por qué esa reacción tan virulenta y desproporcionada de Mel solo porque Salvador anuncia un nuevo partido. Y cuál es el problema que el hombre tenga su propio partido, pregunta. Acaso el Pinu no es un partido aparte y bien que lo acepta en la alianza.

ÚNICOS. La bulla es que lo que tiene cabreado al olanchano es el anuncio de SN de que no apoya los tales comandos insurreccionales. El problema es que Mel y sus pupilos son los únicos que han quedado sobre la faz de la tierra hablando de “revolución”, de “comandos”, de “insurrección”.

PIPA. El olanchano no para de sombrerear al señor de la televisión y para el próximo fin de semana está convocando –como diría él mismo- a las “vacas” del “consejo consultivo” de la alianza para decidir, de una vez por todas, si se vuelan a Nasralla o si vuelven, por enésima vez, a fumar la pipa de la paz.

PIES. LZ, el alero del muchachito de la Humuya, reitera que sin JOH y sin SN el mentado diálogo no tiene pies ni cabeza ni gracia, así es que, mejor ni perder el tiempo ni con Igor ni con Vinicio ni con Pipe González ni con “esa vieja está peor que el tuerto”. Y tiene razón el hombrón.

LISTO. La mera mera de la cooperación española manda a decir que el billete para el nuevo aeropuerto de Palmerola está listo y que solo es que de aquí pidan lo que necesitan y no hay problema. Para que vean. O sea que el nuevo aeródromo viene y nadie lo detiene. Qué bueno.

PASEO. En chapinlandia extraditaron ayer a Víctor Hugo Díaz Morales, más conocido como “El Rojo”, complaciendo peticiones del distrito sur de Nueva York. Todos los caminos indican que el “Honduras canta” se pondrá al rojo vivo en la ciudad de los rascacielos y que el concurso hasta conseguirá su estrella en el paseo de la fama.

INSEP. Bien dicen que, el que persevera, alcanza. Roberto Pineda fue juramentado ayer por el chaparrito azul como el nuevo ministro en propiedad del Insep. Ya días estaba nombrado como ministro por ley y antes fue vice y, ya ven, ahora es la mera poporoila. ¿Cuántos se quedaron con los colochos hechos?