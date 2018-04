VIVOS. Para esta semana se anuncian nuevos nombramientos en la Vida Mejor, así es que, aquellos que ya habían perdido las esperanzas y que han estado durmiendo con el celular encendido a la espera de la llamada de JOH, pónganse vivos, que todavía hay. A ver, dijo el cieguito.

SOLO. “Netanyahu” le acaba de dar jabón a los tales subsidios y en el hemiciclo ya andan diputados (as) llorando y pidiendo que, por favorcito, los vuelvan a dar y que solo le cambien el nombre para que la “people” no hable papadas.

BRAZOS. El señor de la televisión volvió a caer ayer en los brazos del olanchano, en la asamblea de los refundidores que se realizó en el hotel de “Picho”, con quien todo está dicho. Se entregó de nuevo en cuerpo y alma al líder supremo de la Alianza. Llegó a mediodía con Iroshka y fue ovacionado por las bases.

IGOR. Pero cuidadito, le advirtieron a SN, con volver a ver a sus pupilos con Igor y otras hierbas. “Pior” a él. De aquí para allá no quieren saber nada que huela a diálogo y para eso, reactivarán los tales “comandos insurreccionales”, para volver al relajo y los paros. A menos que JOH les dé la fiscalía adjunta.

HUACAL. Igor manda a decir que el decreto vinculante saldrá del Congreso, no de la ONU. En otras palabras, los que pedían que saliera del tal prediálogo, andan orinando fuera del huacal. Para eso Mauricio Oliva creó las comisiones aquellas. Ahora bien, si “Mel” y su pupilo SN no quieren participar, allí ya no se puede hacer nada.

RODAS. En la asamblea de los refundidores –disfrazada de la Alianza- reapareció la “popularísima” Patricia Rodas, excomandante suprema de los patricios... ¡Ahhh! y no podía falta Rixi, la ahora brazo derecho del olanchano... Y Rafael “anarquía”... Solo Beatriz no asomó el cacho.

SIRIA. A lo mejor Donald Trump no podrá dormir esta semana de preocupado, porque en la asamblea de “Mel” y de Nasralla condenaron el ataque a Siria y se solidarizaron con Lula y con el Maduro venezolano. Solo con los periodistas ecuatorianos que asesinó la narcoguerrilla colombiana no se solidarizaron.

AMOHN. El “negro Cano” ha sido reconfirmado como el nuevo power de la Amhon en reemplazo del chaparrito de Teupa, así es que, los alcaldes cachos ya saben a quién le tienen que echar el voto, la otra semana. Aunque aseguran que también ya amarraron los votos de Quintín y compañía. ¿Y el alcalde de Cedros?

LIMA. El Indómito regresó el sábado de Lima en el “aire force one” catracho después de la fotito oficial y de la firma de la Declaración Conjunta que casi es la misma de todas las cumbres y solo le cambian la fecha y el lugar. Condenamos la corrupción... condenamos el terrorismo... condenamos la violación a los derechos humanos... en fin...