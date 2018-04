TAJO. Pues, hombre, Hilario, tanta ha sido la fregadera por el culebrón de los subsidios que Mauricio Oliva mejor ha decidido cortarlos de tajo. Se cumplió el refrán aquel de que tanto va el cántaro al agua que al fin se revienta. Los mismos y las mismas que lo recibían solo pasaban criticándolos y por eso, complaciendo peticiones, mejor los cancela.



GUARO. A ver de dónde sacan pisto ahora los diputados (as) para los fresquitos cuando se reúnan con su “people”. Y para las medicinas, para el pasaje del bus, el ataúd, los cuadernos del cipote, los calzoncillos –como aquel- y hasta para la pachita de guaro. Pero, como eso era lo que querían, “Netanyahu” oye y entiende.



MAYOR. Todos los caminos indican que el nominado del uruguayo para sustituir a JJ Mayor en la “maxi” no pasará ni a cañonazos. Se trata del exfiscal general de Sao Paulo, es procurador general de justicia por tres períodos de ese mismo Estado, exjefe de Gabinete del Ministerio de Justicia, expresidente de la Asociación de Fiscales de Sao Paulo, en fin... Uyyyyyyy...



MES. La bulla es que en las altas esferas hay roncha por la “indiscreción” de Almagro al anunciar el nombramiento vía Twitter, aunque lo había mandado desde hacía un mes. La “Mujer Araña” asegura que no le responderán y eso equivale a un no... Será...



CAER. Todo listo para que SN vuelva a caer mañana en las garras de “Mel”. Hasta los gringos se le dieron vuelta por aquello de, dime con quién andas y te diré quién eres, pero el hombre no entiende y allí va otra vez. Pero, el que por su gusto muere...



GUALACO. Emocionado el “Niño Gualaco” entregando uniformes escolares en la colonia 21 de Octubre, en esta capital. Cualquier mal pensado creería y diría que el muchacho anda en campaña. No hallan qué inventar. El power del Comité Central los entregó en nombre de la Primera Dama.



CANO. Ya todo está listo para la elección del nuevo power de la Amhon en sustitución del chaparrito de Teupasenti. Todos los caminos indican que el “Negro Cano” –el alcalde de Campamento, Olancho- será el ungido con la guayabita. A ver, dijo el cieguito.



GOLPE. Los refundidores le quieren volver a dar golpe al muchachito de la Humuya, esta vez de la presidencia de la comisión de asuntos electorales del hemiciclo, en la cual acaba de ser investido por “Netanyahu”. En 2009 le sacaron la guayaba de la boca y hoy se la quieren volver a poner. No quieren al cipote.



BURRO. Bonito negocio. Hondutel ya perdió cerca de 50 millones en el primer trimestre del año. En lo que vino a quedar la “gallinita de los huevos de oro” por culpa de ciertos gobiernos que le regalaron las bandas celulares a empresarios y dejaron a la empresa como burro amarrado con tigre suelto.