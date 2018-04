HORA. Gran polvareda la que ha levantado “Netanyahu” con ese tuit que mandó ayer, en el que dice que debemos de preguntarnos si ha llegado la hora de darle vuelta de calcetín a la Constitución, y darle gusto al olanchano y otras hierbas que la han tenido entre ceja y ceja y no ven la hora de darle volantín.



COSAS. Mauricio Oliva también manda a preguntar si será necesario que un grupo de ciudadanos haga una propuesta de reforma o si la “people” mejor autoriza al hemiciclo a redactarla, para luego someterla a un referéndum... Ummmm... El olanchano solo se lame los bigotes cuando escucha esas cosas.



POLVO. El hemiciclo también levantó polvo ayer con la aprobación de una iniciativa del mulín Zambrano para que Honduras le dé viento al traslado de su Embajada en Israel a Jerusalén. La mayoría de países en el mundo no reconocen a Jerusalén como capital del Estado hebreo. La capital es Tel Aviv. A ver qué dicen los iraníes.



CARAVANA. Alden y las ardillas encabezaron ayer la caravana de catrachos en México D.F. Más “contento” se va a poner Trump cuando le cuenten. A quién se le habrá ocurrido la “ideota” de armar una excursión solo con hondureños. Por lo menos hubieran metido “people” del resto del “Triángulo Norte”.



KGB. El indómito alzó vuelo ayer a las 9:00 de la mañana para la Cumbre de las Américas, donde el gran ausente será Trump, quien mandó a decir que está muy ocupado viendo cómo le da en la madre a Siria, aunque su amigo Vladimir –el ex KGB- ya le mandó a advertir que cuidadito con tocar a su aliado.



VASO. Otra vez Marvin, esta vez en Canal 11. El terror de los vasos ataca de nuevo. Por poquito y le vuela otro vaso, esta vez a Ricardo Salgado, el dirigente troglodita de Libre, a quien calificó como “vaca intelectual”. No anda perdido con sus calificativos, pero ya está viejo, y ya es tiempo que se componga.



NADA. Los ex del malogrado Concejo de la Judicatura –incluido “weeepaaaa”- desfilarán hoy por los tribunales en la audiencia inicial. Casi nada el rosario de delitos que les han clavado. Vergonzoso el caso de uno de los magistrados que falsificó hasta facturas de un hotelito para cobrar los viáticos.



SALUD. El dúo dinámico del CNA le cayó ayer a la venta de medicamentos en Salud y asegura que sobrevaloraron el precio en 56 millones de ranas. No dieron nombres de los involucrados. Jaime Banegas, el abogado de Astropharma, jura que es un “show mediático”.



JONATHAN. Ha muerto el veterano periodista Jonathan Roussel. Toda una leyenda del periodismo nacional en radio, prensa escrita y televisión. También polifacético, controversial, punzante en sus mejores tiempos, audaz y uno de los últimos de la vieja guardia. Sin duda, deja un gran legado. QEPD.