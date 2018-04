AMAZONIA. Qué más podemos pedir. La Mosquitia hondureña es la amazonia centroamericana, dejó dicho Nigel Marven, de Nat Geo, antes de pintar llantas de regreso a Inglaterra. Se metió baleadas en paleta en su estadía en las selvas catrachas y hasta se llevó unas para el camino. Lástima que Dios le da dientes a quien no puede morder.



VIENE. La Constituyente viene y nadie la detiene. David Chávez manda a decir que no se asusten si ese asunto sale del llevado y traído prediálogo con Igor. Y, adivinen quién será el más feliz. Con razón los diputados refundidores andan felices, como lombrices.



CUATRO. Hay cuatro candidatos potenciales azulejos para las próximas elecciones, manda a decir David Chávez, y entre los ilustres menciona a un candidato del Congreso (Mauricio Oliva), el “Niño Gualaco”, “Papi a la orden” y el resignado de El Hatillo. A ver, dijo el cieguito. ¿Y la Constituyente?



BOICOT. El olanchano al suave se ha quedado solo con su boicot al prediálogo. Hasta diputados de su partido están a favor. Nadie le paró bola a su llamado a hacerse humo de la mesa de Igor. Ya solo el del Pinu le sigue el juego. Qué de malo tiene platicar. Si no hay resultados, por lo menos tienen la bandera, que no son intransigentes.



LICUADORA. El propio JOH, en carne y hueso, ha confirmado que el nuevo Aeropuerto de Palmerola estará listo en noviembre del otro año. Ya es tiempo que aquí tengamos un aeropuerto de verdad en vez de los cuatro que hay actualmente. Meten a los cuatro en una licuadora y no hacen uno. Mejor solo uno, pero con todos los mikis.



TÁMARA. No se pueden quejar. Respuesta inmediata de los fusinas con la captura, friendo y comiendo, de los incendiarios del bus en el bulevar Suyapa. Si así fuera siempre. Por cierto que siguen saliendo llamadas y mensajes desde Támara, porque la bulla es que la orden de meterle fuego vino desde allá.



PEAJE. Hasta la Andi está pidiendo que revisen ese contrato de Covi por el asalto de esta semana con el nuevo peaje. La mayoría de la “people” anda indignada por el grosero aumento. Y en el Congreso también demandan la revisión del contratito. A ver si se oye, padre...



TRAMO. Por cierto, la mayoría de la “people” no se explica cómo es que Coalianza no comprometió al consorcio ecuatoriano a construir por lo menos el tramo de la CA-5 que quedó inconcluso cerca de Palmerola. Le entregaron la carretera ya hecha en bandeja de plata y, por pena, aunque sea ese pedazo debería construir.



LOMO. Mandan a decir los transportistas que ni sueñen con que ellos se van a quedar con ese leñazo al peaje, así es que alisten el lomo con la canasta básica, porque se lo van a trasladar a los productos que acarrean. Pobre, pueblo, pobre...