CORRECTO. La Fulton manda a decir que el Indómito ha hecho “lo correcto” al vetar las reformas a la ley que le quita los bienes a los uñudos y a los narcos. La lucha contra la corrupción debe continuar y esa decisión es un “paso correcto”, dice la power de la embajada imperial. El dúo dinámico aquel también manda felicitaciones.



NORMAL. “Netanyahu” no sabe de qué se asustan por el veto del Indómito, si eso es normal en una democracia y, además, por la independencia de poderes que tanto exigen algunos. El number one del Congreso no descarta un debate con todas las bancadas para ver si hay consenso para ratificar las reformas constitucionalmente.



TEMIS. Hay que dejar, dice Mauricio Oliva, que se pronuncie la Sala de la diosa Temis, pero reafirmó que para él, esa ley de privación tiene artículos inconstitucionales... ¡Ahhh! y jura que no hay conflicto con nadie, solo diferencia de criterios... Ummmm...



QUIERE. Quemón y medio el que el señor de la televisión le dio ayer al olanchano. El hombre jura que en la alianza no hay tal división y que lo único que ocurre es que Mel ahora quiere ser candidato. Esto, por si algún aprendiz de política, todavía tenía dudas de que el olanchano siempre avaló la reelección.



OJOS. En el Partido Liberal no son pocos los que mirarían con buenos ojos que el señor de la televisión, a falta de un candidato popular y ante la tercera marimbeada consecutiva, sea el candidato, como parte de una alianza. Solo el Molina (Movimiento Liberal Nacionalista) le haría las cruces.



POPA. La política de vivienda de JOH marcha viento en popa y ayer ha anunciado el apoyo a proyectos verticales (condominios) para la clase media y el aporte del gobierno de 3.3 por ciento para amortiguar los intereses, que serán de 8,7 por ciento... ¡Vaya, hombre!...



NOVIA. Leñazo y medio ese del peaje, pero la “people” de Coalianza lo defiende a capa y espada. Pineda manda a decir que mejor den gracias que no es más. Tres casetas entre la capital y SPS y la carretera se las dieron construida y hasta con un chongo. No se darán cuenta que la novia no está para tafetanes.



ICF. El hombre de la guitarra arribó al ICF casi en medio de las llamas, como si fuera bombero. El plan para evitar esos criminales incendios forestales debe empezar un año antes. Por ejemplo, si no queremos que en 2019 se repita la historia, desde mayo se debe arrancar la estrategia.



TICOS. Mientras aquí seguimos agarrados de las mechas por todo y por nada, mientras desplazamos a Haití, Bolivia y Nicaragua y ahora somos el país más pobre de LA –y el más desigual- los ticos, aquí mismito en la región, acaban de lanzar su primer satélite al espacio. ¿Qué hicieron ellos que no hayamos hecho nosotros?