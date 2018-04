SUYA. El olanchano ya se salió con la suya. El señor de la televisión manda a decir que ya no vuelve al mentado diálogo ni así se le hinque Igor y lo ruegue. Al menos, dice, que traigan al de afuera y le den viento al decretito vinculante. Y, el carretón del Pinu, no digamos. Voló a secundar a su líder.



VETO. Ebal y el tal veto eran esperados anoche en el hemiciclo como agua de mayo. Pero, sepa Judas por qué, a última hora canceló su visita a los diputados y mandó a decir que mejor lo enviaría por correo. Le habrán mandado a decir que no era “bienvenido”. Ummm... Como las malas lenguas aseguran que la cosa está que arde y que se avecina un duelo de titanes.



AGUAS. Será cierto que el biónico ha estado moviendo teclas desde allá para agitar las aguas en estas latitudes. La bulla es que se ha estado whasapeando con varios diputados azules y que les ha dedicado aquel poema de Bertolt Brecht que tanto le gusta a “Pepe” Lobo... Primero se llevaron... pero a mí no me importó... porque yo no era...



JINETES. Quiénes serán esos “cinco jinetes del apocalipsis” de Casa Presidencial a los que se refiere “Pepe” Lobo. Tiró a matar ayer el otrora mentor. PLS jura que “Mi Rosa” es “prisionera política”, porque los cinco susodichos se reunieron y “decidieron darle algo a la Maccih, y ese algo era ‘Mi Rosa’”...Será...



NONES. Las malas lenguas comentan que un poderoso personaje del PL fue a buscar a WL para pedirle que se lance en busca de la guayaba, pero el hombre, sepa Judas por qué, le dijo nones. Como la bulla es que LZ ya anda visitando municipios para volverse a lanzar. Será que el muchachito de la Humuya también le dijo que no.



TAJO. Por cierto que en lo que queda del PL crecen los rumores de la convocatoria a una convención extraordinaria para volarle la cabeza de tajo a LZ y compañía. Cubas ahora anda con la onda de que todo el CCEPL es “ilegal”. Y adivinen quién es el gran ideólogo.



SILLA. El excandidato liberal se la dio de viaje desde antes de Semana Santa y, como dicen que el que se va para Sevilla, pierde la silla, vea y no le cambien hasta los llavines del CCEPL. Pobres liberales. En lo que vinieron a quedar gracias al ilustre olanchano.



EBAL. Lamenta Ebal que el magnate no valore lo que ha hecho JOH para frenar la inmigración y combatir las maras y el narcotráfico. Pero manda a decir que, si cortan la ayuda, ni modo. El hombre casi dijo que de mejores lugares nos han corrido.



LEÑAZO. Por eso dicen que, después de un gustazo, un trancazo. La pobre “people” todavía no se repone del anunciado leñazo al peaje y ahora InterAirports confirma el aumento a los impuestos aeroportuarios. Ya casi llega a los 50 verdecitos por viajero. ¿Y la fiscalía del consumidor?...