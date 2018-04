VERDES. Ajá, y con todos esos incendios forestales –que tienen intoxicado a medio mundo- la “people” manda a preguntar por las tales batallones verdes, que de verdes solo tienen el uniforme. ¿Cuánto billete reciben para que cuiden los bosques? Ajá ¿y los alcaldes qué puercas hacen en sus comunidades para evitar esos incendios? ¿Y la tal Amhon?...



TITANES. Todos los caminos indican que el veto viene y nadie lo detiene. La jodida es que el tal veto a la Privación de Dominio podría dar lugar a un “duelo de titanes”, parecido a otros palenques que ya se han dado en gobiernos colorados. Esta vez estarían dos contra uno.



PEAJE. La otra cosa que viene y nadie la detiene es el nuevo leñazo al peaje. Brinque quien brinque y se pique quien se pique, la concesionaria ya tiene listo el garrote. Como si la novia estuviera para tafetanes. La pobre “people” tiene que pagar tres peajes solo en la CA-5.



RANAS. En esos chambres aseguran que los “papis” y “mamis” de la patria pasaron unas muy felices vacaciones de verano gracias a 50 mil ranas por cabeza que les dieron, para que no se aburrieran en las playas, y 25 mil a los suplentes. Y los chambrosos juran que la lista incluye a diputados de Libre y del Pinu... Será...



YATE. “¿Adiviná quiénes andan en ese yate?”, preguntó en esas redes un chusco que andaba bañando en las playas de Tela. En la foto aparece un yate full mikis, todo lujo. “JOH”, le contestó uno. Otro mencionó a un famoso yerno y térmico y otro a un banquero medio pelón y gordito. Pero no.



RICOS. Al final, después de tantos intentos fallidos por adivinar, el ilustre mandó otras fotitos en las que aparecen los “ricos y famosos” del yate, un conocido diputado de Libre por FM que es pelis para volarle maceta a los corruptos y su correligionario, el hijo de un expresidente... Congratulations...



BÚNKER. Todos los caminos indican que el matrimonio entre el olanchano y el señor de la televisión ya anda con las coronas en el lomo y que, del 15 de este mes, no pasa. Por los vientos que soplan en el búnker de los refundidores, “Mel” ha decidido cambiar de estrategia, y su ahora expupilo no cuadra en su tablero de ajedrez.



ODIR. Que se alisten, manda a decir Odir, porque esta semana vuelven a la carga con nuevas líneas de investigación. Sepa Judas por qué, pero ni la dupla del CNA volvió a hablar del desmadre en Salud, con el negocio de las medicinas. Y que lo averigüe Morgan.



PELO. Felices, como lombrices, en la Vida Mejor por la reducción de los palmos en la Semana Santa. El Indómito estuvo ayer, en carne y hueso, en el Campo de Parada Marte y felicitó al niño Ceteco y a todo su séquito por los resultados de los operativos. Lástima esos incendios. El pelo en la sopa.