HULE. Varios diputados del Congreso Nacional quedaron “hules”. Todo parece indicar que ni para el pescado les quedó porque los primeros tres salarios fueron a parar directo a las empresas emisoras de tarjetas de créditos donde estaban argollados.



GASEADOS. Algunos funcionarios del gobierno que llegaron a ver el clásico capitalino el domingo anterior juraron y perjuraron que ni pagados volverían de nuevo al Tiburcio Carías Andino porque salieron gaseados tras el encuentro. No es lo mismo verla venir...



BARRAS. Llegará un día que los verdaderos aficionados no volverán a los estadios, y solo quedarán las tales barras que no se sabe qué tanto poder tienen para seguir creando el caos en los estadios. Pobre pueblo, pobre...



DESMAYOS. El domingo mucha gente inocente hasta se desmayó por los efectos de los gases. ¿Será tan difícil mantenerlos en su sitio y sacarlos dos horas después cuando los sufridos fanáticos se hayan ido?



PAC. En el Partido Anticorrupción están ansiosos y desesperados porque llegue Nasralla no para que se asuma el control sino para que dé explicaciones del manejo de 17 millones de desplumados.



CITA. A propósito de Nasralla, la bulla que andan es que se va a ir a meter a la asamblea de Libre que va a decidir si sigue el matrimonio con “Mel” o se da el divorcio.



PLEITOS. Unos chuscos están diciendo que esperan ansiosamente al hombrón con carteles de paz y amor, pero otros hablan de que lo recibirán como vendido y traidor.



CALLES. Y es que hay grupos de Libre que no le perdonan a Nasralla que se haya reunido con Ebal y compañía, como solo quieren pasar en las calles y en la anarquía, pobre, pueblo, pobre...



EBAL. Y es que MZR no se anduvo por las ramas en Twitter para decir que “Ebal no es tan tonto para inventar una cita que no existe”. Como siempre echándole la culpa a los medios. Y es que Ebalito reveló que desde enero se ha estado reuniendo con representantes de Nasralla y de Zelaya y que ahora le extraña que esté no quiera asistir a las mesas técnicas.



ASUSTAN. La capital de la República ya luce vacía... Desde el pasado fin de semana asustan en las oficinas de gobierno y por eso es que por ningún lado hay tráfico. Solo falta esperar a que de regreso no se reporten incidentes... Qué vida, para ser eterna...



FIELES. En las iglesias le hicieron un llamado a la gente para que no solo se acuerden del sol, las playas y de empinar el codo... Donde quiera que anden hay una iglesia esperando por los fieles... mmmmmmm... qué esperanzas...