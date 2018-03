Debate. Por lo que se vislumbra esa asamblea anunciada por el bigotudo olanchano estará debatida y dividida. Los melistas desde ya apuntan a una disolución del matrimonio con el señor de la televisión, pero hay otros que quieren que las bases de Libre deben darle un respaldo total al “presidente electo”.



Fuera. Si las bases de Libre deciden apartarse de la Alianza, SN se quedará solo en el prediálogo y entonces no tendrá a quién representar. Al menos que decida sumarse al Pinu de una vez por todas.



Rescate. Pero el señor de la tele no se queda atrás. Ya mandó a su “pelón 70” a rescatar al Pac “por si las moscas”, pero lo que no sabe es que la MA ha jurado que ahí no vuelve a poner un pie y más bien ya lo denunció ante el Ministerio Público.



Tercería. Y en el partido de las milicias eternamente momias ha surgido una tercería: OM, un joven empresario nieto de uno de los hombres más ricos de este país que ha decidido entrarle al ruedo político para rescatar a su histórico.



Ricardo. De las altas perperas de la estrella solitaria, solo a Ricardo se le oyó solidarizarse con el biónico, tiempos aquellos en que había un mar de gente sirviendo por aquí y sirviendo por allá.



Maccih. Pues las malas lenguas cuentan que en la Macy era un sodoma y gomorra y que nadie había puesto orden, que cada quien andaba en su rollo y en sus cosas, cada quien en su agenda. ¿Será?



Reunidos. Por cierto que todos aquellos que en su momento armaron un relajo ideológico en el MP, ahora se han juntado, unos dentro de la Macy, otros en la Ufeccic, otros en los tribunales. Más juntos que nunca.



Pelona. La capital poco a poco se ha ido quedando desolada y son tendaladas de personas las que se van para las playas o al interior a ver a sus familiares. La capacidad hotelera está hasta el tope, así que la “derrama económica”, como le gusta decir a aquel que dijimos, será bastante.



Auxilio. Por cierto que hay que felicitar a Copeco y todas las instituciones porque tienen bañado a todo el país para brindar atención a la ciudadanía, así que todos deben andar con prudencia y acuérdese que el principal actor para proteger a su familia es usted mismo.



Money. Hay unos que bailan con un pie con esa decisión de volarse el Fondo Vial, que si bien fue una piñata de narcos y políticos, el destino que tomará ahora será para seguir bailando, según dicen las malas lenguas.



Adiós. ¿Adivinen quién es el político que vendió todo y se deshizo de todo y se fue a vivir a la ciudad de los rascacielos?