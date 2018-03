SOLIDARIDAD. La leucemia detectada al “biónico” ha caído como “balde de agua fría” entre la cachurecada, pero su primo el “Chino” Roberto Ramón asegura que el hombrón se recuperará y que más bien vendrá a reactivar al Monarca para “rescatar” al Partido Nacional. ¿A quién le habrá mandado ese misil?



LIBRES. Los libres esperan ansiosos el 15 de abril para darle su lección al señor de la televisión a quien no le perdonan la traición a su máximo jefe que no quiere diálogo mientras no se cumplan algunas condiciones.



TAMAL. Lo cierto es que hay un pleito perro entre Mel y Nasralla porque el señor de la televisión ya se cansó de hacerle caso a Mel. El más contento es Tito Mejía porque cree que hoy sí su lider tiene “blanquillos”.



FUERA. Seguramente el partido del hombrón olanchano se saldrá de la Alianza de Oposición y esta ya no tendrá razón de existir porque solo quedará un partido, el Pinu. Y si a Guillermo Valle le da por seguirle pasos a Mel, el excandidato presidencial se quedará solo, sin alianza y sin partido.



ROJO. El pleito está al rojo vivo en el partido “de las milicias eternamente momias” entre Elvin Santos, jefe de la bancada y Luis Zelaya, presidente del Central. Zelaya dijo que quienes votaron por las reformas a la Ley de Privación de Dominio, entre los cuales hay varios liberales, se prestaron a una “cachurecada” y ahora que se preparen pues “es pa fueran que van”.



IZQUIERDO. Y conociendo al niñito de la Humuya cuándo se iba a quedar callado. “No puede venir un hombre que se levanta un día con el pie izquierdo para ir a abrazar a otro de otro partido y se le ocurra ir a darle vivas y levantarle la mano a otro de otro partido”, dijo. Fue leñado el que mandó.



CAMBIOS. Ha sido una sorpresa la salida del Director General de Fiscales del MP, los que no se tragan la tortilla así nomas, juran y perjuran que hay gato encerrado y que no hay tal de renuncia por asuntos personales. Vamos a ver dijo el cieguito.



Hombre no se pueden quejar los ministros, porque los llevaron a dar una buen “roleada” por Cayos Cochinos, donde los atendieron con langostas y otros manjares y eso que algunos andan empurrados, por qué, que lo averigüe Morgan.



PESCADO. A quienes sí les ha llevado judas es a los empleados de contrato porque alguien poderoso dio la orden que solo fueran recontratados por un mes y de allí por otro mes y así los van a tener. Y de aquí a que les paguen...Pobre pueblo pobre. Se quedaron sin el pescadito...