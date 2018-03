PERÚ. No tarda más de algún chusco en decir que solo llegó JJ Mayor a Perú y se reventaron al pobre PPK. O sea, dicen las malas lenguas, lo que no pudo hacer aquí con los diputados, allá sí... Y manda a decir: “sí se pudo... sí se pudo... sí se pudo”... No hallan que inventar.

ESPALDAS. Para que vean que el olanchano se la sabe todas, en vez de desmentir o confirmar la denuncia de Nasralla de que ha estado negociando a sus espaldas con JOH, como para taparle el ojo al macho, ahora sale amenazando con una asamblea para darle jabón a la alianza y poner a temblar a SN. ¿Y la respuesta?...

OLOR. Algo así como cuando el marido llega a casa en la madrugada, medio apichinga y con olor a perfume de mujer, y la esposa le empieza a preguntar que de dónde puercas viene, que con quién andaba, y que no sé qué, que aquí que allá y, como no halla qué responder porque viene de hacer picardías, le empieza a gritar o a reclamarle por otras cosas.

FULTON. La Fulton manda a decir desde tierras teutonas que el imperio está preocupado por los misiles tierra-tierra teledirigidos a apearse a la “maxi” y le recuerda a los arcabuceros que la lucha contra la corrupción es clave para la continuidad de la ayuda de USA a estas honduras.

TEMIS. El dúo dinámico del CNA ha disparado las alarmas por lo de la “maxi” y llama a la “people” a reactivar las antorchas y no permitir que los ilustres tomen las maletas y pinten llantas. Pero la bulla es que en los dominios de la diosa Temis juran que el convenio es inconstitucional... Será...

MOLINA. Los aleros de Guillotín del Central Ejecutivo amenazan con aplicarle la guillotina a los diputados del Molina (Movimiento Liberal Nacionalista) que le dieron el sí a las reformas a la Ley de Privación de Dominio. LZ manda a decir que la “people” del Tribunal Disciplinario los puede expulsar de oficio. ¿Será cierto que la Humuya votó a favor?

RETRO. El patepluma jura por Dennis Castro –y que le dé dengue si está mintiendo, dice- que las llevadas y traídas reformas a la Ley de Privación de Dominio y otras hierbas no serán retroactivas, lo que significa que no favorecerán a la ex first lady. A ver, dijo el cieguito.

CAYOS. Los ilustres del Consejo de Ministros, encabezados por JOH en carne y hueso, van soplando hoy a sesionar a los paradisíacos Cayos Cochinos y, como si eso fuera poco, de allí alzan vuelo para la fortaleza de Trujillo... Congratulations... Por cierto que JOH no saldrá del país y pasará la Semana Santa aquí.

ICF. Arnaldo Bueso, el power del ICF, no tiene la menor duda que en los incendios forestales hay mano criminal. El hombre jura que han apagado varios siniestros y, al día siguiente, les vuelven a zampar fuego... Pobre, pueblo, pobre...