CHEPA. Pues, hombre, Hilario, ahora ya hay una patrulla de carreteras, así es que, el que no ande pianito en esta Semana Santa, lo socan. JOH lanzó ayer el nuevo cuerpo de la chepa y se inauguró con 30 carros y 30 motos. Pero vale aclarar que el primer responsable de su seguridad y la de su familia es uno mismo. Si el cliente anda chupando o chateando o no sabe manejar, por muchas patrullas que haya, de nada servirá.

ARDE. La cosa está que arde entre el señor de la televisión y el olanchano. Misiles van y misiles vienen de un lado a otro. Entre tanto, “voz de muerto” pintó llantas ayer para Canadá y ni saludes le dejó a sus otrora aleros “patricios”. Ahora el olanchano y sus pupilas no lo topan.

IGOR. El olanchano jura que Igor le reveló que convocó a Ebal y compañía al tal diálogo complaciendo peticiones del señor de la televisión y de LZ. “A mí me habló Salvador Nasralla y Luis Zelaya para que convocara al gobierno”, dice que le dijo Igor.

TORTA. Todos los caminos indican que el tal diálogo tiene los días contados y que, luego de ese tuit que acaba de mandar Ebal, harán sopa de torta de pescado con él. “Nuestra posición es que la mesa no puede dar órdenes al Congreso Nacional, al Poder Judicial, al Ministerio Público o a cualquier otra institución del Estado”, dice el hombre.

MEJOR. Lo que sí pueden hacer los que participan en el tal diálogo, manda a decir Ebal, es “promover leyes en consenso” con las distintas bancadas del Congreso... ¡Vaya, jodido!... Ajá, y si el PN tiene 65 diputados con los cuatro de Romeo, dónde estás que no te veo, y 30 el olanchano, no hay para dónde, papa... Que mejor ya no pierdan el tiempo.

MESA. El power del Central Ejecutivo corrió a dar conferencia de prensa y dijo que si el mentado diálogo no es vinculante, es decir, que lo que se apruebe en la mesa no será obligatorio, “yo soy el primero en pararme de la mesa y me voy”. Y lo mismo dijo desde USA el señor de la tele.

DESDE. Nasralla confirmó que Ebal quemó a “Mel” en la reunión con los platicadores y les confesó que el hombre se ha estado reuniendo a escondidas con la “people” de JOH desde diciembre del año pasado, es decir, cuando las elecciones estaban fresquitas.

DIJE. Ajá, dice Nasralla, o sea que “Mel” “sí se puede reunir con los impostores y nosotros no”. El hombre le pide a su aliado olanchano que hable ahora o calle para siempre. Y ahora que Ebal dijo lo que dijo, no tarda “Mel” en salirle diciendo a SN: “Verdad que te dije”.

VIERNES. Dicho y hecho, feriado toda la semana, para los “sacrificados” empleados públicos. Pintan llantas desde este viernes y regresarán hasta en abril, si Dios quiere. Que les vaya bien... Por lo menos, para fomentar el turismo interno, es bueno.