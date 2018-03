MÓVIL. El rector le echó la viola el sábado al muchachito de la Humuya con el “Central Ejecutivo Móvil” y estuvo en Cortés con toda la “people” del Consejo Departamental y los consejos municipales, incluido el alcalde Alan Ramos... ¡Vaya, jodido!...



FOTO. Hasta doña Xiomara ya apareció acusando de traidor a Nasralla por lo del tal diálogo y en esas redes le han dado duro a una foto en la que aparece “Mel” con Mauricio Oliva cuando van de la mano, hechos un chicle, a una reunión privada, y le preguntan a la señora: “¿No será que el traidor lo tiene en casa?”...



ORLEANS. Desde Lousiana mandan a decir que el señor de la televisión estuvo ayer en Nueva Orleans como invitado especial al partido del Real España y la selección de esa ciudad. La bulla es que también estuvo en un concierto en Houston. Eso se llama mentir sin necesidad, porque dijo que iba a una cita médica.



RAYOS. El olanchano y compañía andan echando rayos por la participación de SN en los diálogos con Igor y ha puesto a toda su batería a volarle candela. MZR le mandó a decir a JOH que mejor negocien solo los dos. Al hombre se le quema la miel por la FG adjunta o, ya de perdido, la dirección de fiscales.



EBAL. Ajá, el olanchano dice que no se sienta a dialogar con Ebal porque no reconoce a JOH y que la dictadura por aquí y el fraude por allá y pide un mediador internacional, pero luego le vuela candela a la OEA, a la ONU, a la UE, al Sica, en fin... De repente y pide al Papa de mediador y, si el hombre acepta, también lo insultaría.



NIÑO. Desde el Comité Central mandan a decir en un tuit que apoyan mil por mil el diálogo con Igor y lo del mediador, así es que, si SN y su séquito no aprovechan y se deja –por enésima vez- enganchar de “Mel”, ya no hay para donde. Si el “Niño Gualaco” apoya es porque JOH apoya.



BICI. Espaldarazo y medio el de Carlos Vives a SPS al salir a rolear en bici por sus calles. Ya van a decir los zelayistas que está imitando a su líder. JOH le mandó un mensaje de bienvenida y el cantautor colombiano le dio las gracias con otro tuit. Para que vean, mientras unos malos catrachos le echan tierra a SPS, los extranjeros la exaltan.



FERIADO. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que habrá feriado toda la Semana Santa, lo que significa que los empleados públicos pintarán llantas desde este viernes. La casaca, como siempre, es que pagarán con “vacaciones”.



CNA. ¿Se acuerdan de Deysi de Anchecta? La expower del tribunal de cuentos reapareció ayer, pero no trabajando ahora en el CNA o en la Maccih o en el MP, sino como microempresaria en una feria de emprendedores. Ahora le hace competencia a la bailarina con la bisutería. “Disfrazada de pobre”, dijo un chusco.