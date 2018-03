BASES. Sepa Judas por qué, y que lo averigüe Morgan, pero Asterio ya empezó a mover cielo, mar y tierra para que a los pobres productores les sigan sacando los diez verdecitos por quintal, y este jueves movilizó a la capital a sus bases lempireñas e intibucanas a exigir que les sigan haciendo las deducciones... ¡Habrase visto!...

JACOBO. Otro capítulo del culebrón entre el uruguayo y el peruano. Almagro manda a decir que ha ordenado una auditoría a los macizos de aquí, pero también, complaciendo peticiones, ha confirmado que Jacobo Domínguez es pa... fuera que va y ya no le renovará el contratito... ¿Estáis oyendo, JJ Mayor?...

FORO. Para que ya dejen de hablar babosadas de que no le paran bola, que está caído, que no sé qué, que aquí que allá, el olanchano estuvo ayer sentado a la diestra y a la siniestra de Lula y de la Dilma, allá en Brasil, como invitado especialísimo al foro de los dinosaurios del Siglo XXI.

IGOR. En la reunión de Igor con la “people” de los partidos, alguien soltó el tapazo que el olanchano mandó un mensajero a la antigua Cancillería, para que le dijera al “papá de los pollitos” y compañía que el diálogo o la negociación solo debe ser entre el Partido Nacional y Libre. Qué tal... ¿Y Nasralla?...

GRACIA. Ajá, y por quién habrá sido que votó la “people”, por el señor de la televisión o por el olanchano... Ummmm... Para esa gracia, el tal diálogo solo debería ser entre JOH y SN, que fueron los más votados. Pero ni así se convence SN y allí sigue bajo el paraguas de MZR.

VIDEO. En esas redes han vuelto viral un video de unos muchachos que llegan a buscar a Nasralla y le preguntan que “por qué aceptó sentarse con el dictador Juan Orlando”. ¿Abandona al pueblo Salvita? le dijeron, y él les preguntó que “quién los mandó”.

RÍO. Todos los caminos indican que quien los mandó fue el olanchano, que le anda volando candela, solo por haber hecho lo correcto al sentarse a platicar para arreglar lo de la venida del facilitador o mediador internacional. Como el olanchano solo quiere vivir en el relajo, porque solo sabe pescar en río revuelto.

CALLES. Nasralla les dijo que el olanchano quiere seguir en las calles por los próximos cuatro años y que él está tratando de arreglar las cosas de buenas maneras, pero que, si ellos no quieren, “si la juventud no quiere, yo me retiro del todo”. Por lo menos hicieron bien el mandado los cipotes.

ONU. Los países de la región –a través del SICA- se han hecho un nudo en apoyo a la candidatura de Honduras para la presidencia de la próxima Asamblea General de la ONU. Ahora solo falta que en Suramérica también se hagan una melcocha alrededor de Ecuador. Como Lenin no quiere saber nada que huela a la correa de transmisión.