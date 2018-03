MAMO. Quince años le cayeron al tío de Mario Zelaya por haberle prestado su tarjeta de crédito a Michelle y a la mamá de La Palillona ahora le cambiaron el delito de testaferrato por lavado de activos para terminarla de refundir en el mamo. Ajá ¿y los tiburones, los cerebros –empresarios y políticos- que maquinaron el saqueo del Seguro? ¿Cuándo? Qué esperanzas, papa...

FORO. Preocupado Rafael “anarquía” porque su líder, el olanchano, está a punto de destronarlo como el rey de los trotamundos. MZR solo vino a cambiar maletas de su viaje a la república madurista y a México y ya ayer volvió a pintar llantas por el vetusto Toncontín, esta vez rumbo a Brasil, a una reunión del foro de los dinosaurios del Siglo XXI.

BOCHOS. Sepa Judas qué le estará pasando al olanchano, pero últimamente anda de malas pulgas, dándole bochos a los pobres periodistas y no los deja ni preguntar. Claro está, solo a los que no le hacen los mandados, porque, con sus peluches, no halla qué hacer.

IGOR. El señor de la televisión volvió a mandar ayer a sus peluches a los dominios de Igor, así es que o el olanchano se une a la caravana o se quedará como el llanero solitario. Por fin les cayó el veinte a sus aliados. El tal diálogo se habría iniciado desde enero si no hubiera sido por el boicot de MZR.

CANOPY. No tuvo valor JOH ayer de encaramarse al canopy de Marcala, que será inaugurado mañana y juran que es el más extremo de CA, y “pior” el Silvestri de Turismo, por temor a que le diera un yeyo. El dúo anda recorriendo todos los confines para apoyar el turismo interno en la SS.

AK-47. Pobrecitos los honorables del crimen organizado y de las pandillas. Los ilustres no podrán dormir luego de esa iniciativa para prohibir las armas en Semana Santa. Y pensar que los pobres ya tenían listas sus AK, sus R-15, sus granaditas, sus 9mm para lucirlas en la cintura en las vacaciones de verano. Pobres.

UNA. Un general es el nuevo “power” de la Junta Interventora de la UNA de Catacamas, los antiguos dominios del ahora terror del cambio climático, en sustitución de Marcial, a quién se le cumplió su sueño como mini de Educación. El general Andrés Felipe Díaz fue juramentado ayer por el chaparrito azul.

CAFÉ. Mandan a decir que la ruta lenca ya está completa con la carretera que une Marcala y La Esperanza, así es que, la “people” que ya tiene las maletas listas para la SS, ya está sabida. Por cierto que en Marcala se cultiva el mejor café del mundo. Qué tal.

BRUMA. Cada día más bruma en los alrededores de la capital. El mismito cuento de todos los años por esta misma época y todo por culpa de los asesinos del bosque. ¿Y el ICF? Qué esperanzas... El mismo cuento de la “jodefor”. Do you remember?...