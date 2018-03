FRÍO. Cuidadito y se congelan con ese frente frío que han anunciado para hoy o mañana. El calor está que arde, pero hay gente que ni así aprende, y son perros para zamparle fuego al bosque y desperdiciar el agua cuando se bañan, se afeitan o se lavan la jeta.



MEJOR. LZ le manda a decir a “Netanyahu” y al de los chocoyos que ni pierdan el tiempo esperando “acuerdos” con el PL para lo del procurador general de la “res-pública” y que mejor soplen a elegirlo. Eso sí: Manda a decir que a lo del FG sí le entrarán y todos los caminos indican que van por el adjunto. ¿Estáis oyendo, Olancho?...



ARMAS. Opiniones desde las más versadas hasta las más ridículas y divertidas en el hemiciclo en la discusión de la Ley de Armas. Lo chistoso es que desarman a la gente honrada, al campesino que madruga a la montaña y, claro está, al delincuente nadie lo desarma... Pobre, pueblo, pobre...



LISTA. La carretera del sur va viento en popa. JOH estuvo ayer en San Lorenzo para echarle la segunda a la ruta del sur junto al Silvestri de Turismo y aprovechó para supervisar la nueva vía que conduce a Cholu. Y manda a decir que los trabajos se pararán para facilitar el turismo en la SS... ¡Ahhh! Y la Moramulca ya está lista en un 98 por ciento.



IGOR. Ahora es que andan con la onda de meter a los chiquitos al prediálogo y Romeo, dónde estás que no te veo -ni corto ni perezoso- ya saltó a decir que está listo. Que mejor no inventen, manda a decir “voz de muerto”. A ver qué dice Igor.



HALLEY. Mel hablando todavía de la banda aquella. Así se echa a la bolsa a SN, porque en el fondo bien sabe que ya todo está consumado, “pior” después de la venida del cometa Halley y de ese viajecito a Chile. Solo se apeó del avión a su regreso de ver a su líder Maduro y volvió a abrir fuego contra la ONU y contra todo aquello que huela a diálogo.



PAPA. Segurito que el Congreso le da gusto al olanchano con la aprobación de esa ley para que el tal diálogo sea vinculante y mañana dirá que, si no traen al Papa a que firme el decreto, no va. Le dicen que está bien, que traerán al Papa, entonces pedirá al Dalai Lama, le traen al Dalai y pedirá a Messi.



ETIOPÍA. Martellito explica que el diálogo iba a arrancar desde el 26 de enero, que fueron a conseguir la firma del secretario general de la ONU hasta Etiopía, donde se encontraba, y no se inició por el mismo cuento de siempre del olanchano. En esa ocasión su exigencia fue que mejor trajeran a la OEA.



NADA. Sepa Judas por qué lo dice y cuáles son sus fuentes, pero el señor de la televisión asegura que David Castillo no tiene nada que ver en el crimen de Bertha Cáceres, que él solo es un técnico, que es una cortina de humo, y que mejor lo suelten... Será...