SIETE. En Palacio hubo conferencia de prensa de JOH, pero para hablar del 1.5 –que la medida beneficiará a cinco mil medianas y pequeñas empresas, de los tres millones de turistas que se moverán en Semana Santa y de los siete mil millones que harán circular, de Chile, en fin...



CANTA. Destapada y media la del hombre de El Chimbo. Las conjeturas de lo que viene sobran. A unos chuscos nadie les saca de la cabeza que con eso que dijo significa que el “Honduras canta” se podría trasladar de Nueva York para aquí... No hallan qué inventar.



AMIGOS. Para otros, al margen de lo que haya hecho la ex first lady, “Pepe” Lobo hace lo correcto al salir en defensa de su esposa. Pero también creen que sus amigos azulejos del gobierno también han hecho lo correcto con el escuetísimo comunicado que sacaron, porque una cosa es una cosa, y otra es otra cosa.



PUÑO. Lo que más ha indignado a “Pepe” Lobo es ver a su esposa enchachada y con grilletes y por eso manda a decir que “así voy a ver a otros” y que Rosa Elena no será la primera ni la última y volvió a sacar –en tono amenazante- su “puño firme”.



JAMÁS. Ebal Díaz jura y perjura que esa reunión de los cinco que denunció “Pepe” Lobo, en la cual, según él, se decidió sacrificar a su “Rosita” y entregársela a los macizos en bandeja de plata, jamás de los jamases se ha dado y se solidarizó con él por la situación que atraviesa su familia.



POEMA. Memes y más memes en esas redes por el poema de Beltol Brech del hombre de El Chimbo. “Primero saquearon el Seguro, pero, como a mí no me afectada, no me importó; luego saquearon el Inprema, pero, como yo no soy maestro, tampoco me importó; después se llevaron a Callejas, y tampoco me importó; hoy me llevan a mí, pero ya es muy tarde”. ¡Qué lenguas!...



OJOS. Enojados unos zelayistas en vez de agradecer que les abran los ojos de que el olanchano, sepa Judas porqué, insiste en boicotear el diálogo. Y qué más pruebas quieren que su comunicado y tuit del domingo echándole maceta a la ONU. Pareciera que su misión es retrasarlo hasta donde sea posible. Hasta que ya no haya nada que dialogar... Ummm...



IGOR. Vale que el señor de la televisión ya no se traga la vara así nomás y esta vez no cayó en la trampa del boicot de “Mel” y mandó a “voz de muerto” al prediálogo con Igor. LZ tampoco le paró bola esta vez –como sí lo hicieron cuando vinieron los exploradores- y mandó a “Maribel Ya”, a Kikito y a Martellito, sus peluches.



FISCALÍA. A propósito, un diputado de Libre ha confirmado que lo que anda buscando el olanchano con sus negociaciones –se ignora si Nasralla se da cuenta- no es la fiscalía adjunta, sino, el director (a) de fiscales del nuevo MP. ¿Por qué y para qué? Que lo averigüe Morgan.