ABOGADOS. Hoy por fin saldrán del maíz picado en el Colegio de Abogados. El gran duelo será entre Anny Ochoa -la delfina de “El Chema”- y Marco Ramiro, el candidato de los frentes de oposición. Ajá, y el o la nueva presidente de los “lic” también irá a andar con guaruras y con patrullas motorizadas, como el actual presidente.



SHAKIRA. Marco Ramiro –que es apoyado por SN y ayer llamó a sus fans a votar por él- asegura que va por el rescate del CAH, porque ahora es “ciego, sordo y mudo”... No hallan qué inventar. A ver si no se vuelven a lanzar sillas y mesas.



MARISA. Saludes les dejó la guapa Marisa y ayer pintó llantas de regreso a sus dominios. La muchachada aeroportuaria la agarró antes de que se la diera y amenaza con volver, como McArthur. Y para qué va a regresar.



ACTAS. Parece que el olanchano y el señor de la televisión le tuvieron miedo a la Marisa, porque esperaron hasta que estuviera en el vetusto Toncontín para sacar un comunicado, y declararla “non grata”. Por qué no lo sacaron cuando dio a conocer su informe –el lunes- y dijo que no hubo inconsistencias y que las actas de la MOE-UE cuadraron con las del TSE.



ASALTO. El “resignado” de El Hatillo asegura que el gobierno y los cafetaleros han llegado a un acuerdo –liderado por él- para darle volantín al asalto que le hacen a los pobres productores a través de las retenciones y del mentado fideicomiso... ¿Estáis oyendo, Asterio?...



FIESTA. A lo primerito que le darán jabón es al asalto a mano armada de los nueve dólares de las tales retenciones y al otro dólar que les quitan para, supuestamente, pagar la deuda con los chinitos. Todos los caminos indican que en el Ihcafé y en el Fondo Cafetero por fin se les acabó la fiesta, papa...



LÍNEA. A oídos de LZ y compañía, el diputado Víctor Sabillón, de la línea del muchachito de la Humuya, manda a decir que, brinque quien brinque y se pique quien se pique en el Central Ejecutivo, 17 diputados liberales van a participar en la elección del nuevo procurador general de la “res-pública” y del FG... ¡Vaya, jodido!...



APOYO. El diputado Sabillón asegura que tienen el apoyo de todos los alcaldes del Molina (Movimiento Liberal Nacionalista), que sacaron, recuerda, más de 800 mil votos, contrario a LZ que solo sacó 400 mil... Gancho al hígado.



AIRE. Qué hombre más ridículo ese diputado Sergio Castellanos. Lejos de avivarse y civilizarse, ha regresado más orate y malcriado. No puede ver que un diputado de otro partido está hablando en un medio, y se va a gritarle estupideces y groserías, al aire. Como quieren que todo mundo piense como ellos, y todo mundo es corrupto, menos ellos. Y son perros para meter la mano, para pedir viajes, pasajes, viáticos, en fin...