PESA. Pues, hombre, Hilario, se abrió la pesa para la elección del sustituto de “Yul Brynner” en el MP. Interesados en esa papa caliente, entenderse con el muchacho de Lepaera en los recintos de la diosa Temis, o con el mulín.

LISTA. Se menciona al actual procurador general de la “res-pública” como uno de los más fuertes candidatos a la guayaba de fiscal general. Aunque el comodín amenaza con volver y ya comenzó a cabildear con su padrino, para que lo metan en la lista de los cinco, que su paisano mandará al hemiciclo.

CHON. Entretanto, el olanchano ya empezó a mover teclas, para amarrar la fiscalía adjunta. ¿Y los colorados? Very well, thank you... Allí están, como siempre, agarrados de las greñas. Unos que se creen monjes y otros meros demonios. ¿Y se van a quedar solo milando, como el chinito?... Como no, chon...

PÍO. Tanto que los seguidores del olanchano exigen aquí respeto a los derechos humanos y al remedo de democracia y allá en Cuba –su “paraíso celestial” en la Tierra- no dejan ni tan siquiera que los pobres opositores le entreguen un pinche reconocimiento a dos expresidentes sudamericanos. Pero allí no dicen ni pío. Eso se llama doble moral.

LISTOS. Será cierto que en el antiguo anexo del BCH ya tienen listos los requerimientos fiscales contra un diputado azulejo y un actual magistrado de la diosa Temis. La otra cosa que dicen es que llegaron unos diputados a pedir “protección” a la antigua Cancillería y les dijeron que se defiendan solos, que ya están grandecitos, y ya saben lo que hacen.

ROLLO. El señor de la televisión y LZ, cada quien con sus respectivos peluches, desfilaron ayer por el búnker del chileno de la ONU para el rollo del llevado y traído diálogo. La gran jodida es que el tiempo pasa y pasa y neles pasteles... ¡Ahhh! y como ya viene Semana Santa. Que les vaya bien.

APUESTAS. En esas redes están hasta cazando apuestas sobre quién es el político “premiado” con el nuevo pedido de extradición del imperio. Que fulano, que mengano, que perencejo. Que el nombre empieza con P, que no, que comienza con A, que no, que empieza con F, y que no sé qué, que aquí que allá... ¡Qué lenguas!...

ONG. Feliz JOH porque ahora ni Tegus ni SPS aparecen entre las primeras 25 urbes más violentas del mundo, de acuerdo al último ranking de la ONG mexicana que antes ubicaba a ambas ciudades, en los primeros lugares. Y más feliz está porque en el reporte no se explican cómo puercas hicieron aquí para bajar los homicidios a la mitad en apenas un año.

AGENDA. Muy preocupado y ocupado esta semana Mauricio Oliva, a la espera de la recuperación de su hermano mayor. Sin embargo, el number one del hemiciclo ha estado pendiente y encima de la agenda legislativa.