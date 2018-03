DICHO. Por eso bien dice el dicho: Dios los cría... Allá en Caracas se han vuelto a ver las caras Raulito Castro, Evito Morales y Danielito Ortega, en el quinto aniversario del antisemita. Por allá también columbraron al olanchano, solo que en la retaguardia. Se salvó Nasralla que no lo llevaron, porque si no, “dime con quién andas”...

FMLN. Por cierto que a los compas del FMLN les dieron para los chicles en las elecciones municipales y legislativas del domingo. El ministro de Comunicaciones ha aceptado la marimbeada y manda a decir que “reconocemos el claro mensaje que el pueblo salvadoreño nos ha dado en las urnas”.

TSE. La guapa Marisa mejor ni perdió el tiempo leyendo el kilométrico informe de la UE sobre las elecciones y se limitó a dar el legajo de recomendaciones, en su mayoría, las mismas de 2013. Lo divertido es que ahora proponen “politizar” el TSE, es decir, que cada partido tenga su magistradito.

BOLA. Si aquí le paran bola a esa recomendación de la Matías, significa que el nuevo TSE tendría diez magistrados. Métale la pluma de cuánto sería la planilla. Ajá, y si ahora están –presuntamente- dos a uno, cómo creen que estarían si meten a los diez. ¿De qué lado creen que estarían los “chiquitos”?

ACTAS. La Matías cerró su kilométrica comparecencia diciendo que al final no hallaron inconsistencias. Que al contrastar las actas del TSE con las de los partidos no encontraron alternaciones... ¡Vaya, jodido!...

CHIMBO. Qué se habría imaginado el hombre de El Chimbo, cuando sancionó y mandó a publicar la Ley de Privación de Dominio, que a la vuelta de la esquina se la aplicarían a él y lo dejarían en la calle con su chola. Por cierto que Denis Castro, del partido de Romeo, dónde estás que no te veo, presentará hoy una reforma a esa legislación por considerar que a la OABI se le ha pasado la mano.

RESCATE. El “Pelón 70” ha reaparecido, en carne y hueso, y manda a decir que van por el “rescate” del Pac junto al señor de la televisión. La bulla es que SN ya no quiere seguir bajo el paraguas del olanchano –porque parece que ya le cayó el veinte que a su lado no llegará ni a la vuelta de la esquina- y quiere volver al Pac o formar un nuevo partido... Será...

APOLO. La Operación Apolo no dejó títere con cabeza entre los socios de Los Cachiros. El operativo fue ordenado por “Yul Brynner”, que no para de trabajar y, de paso, ha confirmado que no buscará la reelección, así es que, allí está esa chamba. Interesados comunicarse con Tommy y mandarle currículo.

ANDREA. La joven Andrea Matamoros es la nueva ministra asesora en Comunicaciones, en lugar de Christa Castro, quien supuestamente pasa a una embajada. Andrea era vice de Educación y antes vicecanciller.