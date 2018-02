FISCAL. Campañas a favor y campañas en contra de la reelección del fiscal. El turno a favor le tocó este lunes a la “Plataforma Ciudadana”, que incluye a pastores, –otros- a dirigentes del transporte y de la otra sociedad civil. Entre tanto, desde el CNA no paran de mandar misiles tierra-tierra, para apeárselo.



NUBES. Le sigue lloviendo al señor de la televisión por lo de las jeringas para inyectar las nubes con lluvia. Su “amiga”, la Alvarenga, ha reaparecido y le recomienda a sus aleros que le busquen ayuda médica para que atienda sus “trastornos mentales” o su “demencia senil”... ¡Vaya, jodido!...



PILAS. Otro que reapareció este lunes, y en conferencia de prensa, fue LZ. El “alero” del muchachito de la Humuya no dejó títere con cabeza y pidió la renuncia y el mamo de todos los señalados por la “people” del CNA. También le mandó a decir al MP que se ponga pilas y les abra juicio... Será...



TREN. Los cachurecos celebran hoy sus 116 abriles de existencia con más poder que nunca. Ajá ¿y gracias a quién? Lo divertido es que, mientras aquellos que dijimos solo pasan agarrados de las mechas, en la estrella solitaria no hay más tren que el que pita y todos orbitan alrededor de la estrella mayor.



ONDA. Por cierto que el “Niño Gualaco” anda con la onda del Comité Central móvil y le ha pedido a todos los comités locales y departamentales que celebre cada quien el 116 aniversario en sus respectivas comunidades. A ver quienes llegan hoy a lo que queda de la estatua de MB.



BICHO. Aunque este lunes sepa Judas qué bicho les habrá picado, pero el “resignado” de El Hatillo y Asterio Reyes –ambos reconocidos cachurecos y el segundo paisano y gran alero de JOH junto a su retoño, Samuelito- aparecieron en un palenque tirándose sus chinitas y chinotas. No tardan en ponerlos en juicio.



VOTOS. El “resignado” de El Hatillo lanzó sendo turuncazo al afirmar que el 94 por ciento de los cafetaleros están “jodidos” por todas esas retenciones que les hacen y las carreteras destartaladas, pero Asterio, ni corto ni perezoso, le devolvió la pedrada, y lo acusó de “andar buscando votos” con los pobres productores... Será...



CANCHA. La bulla es que en Cholu se tienen un pleito perro por una cancha y no descartan llamar a la Nikki, la enviada especial de Trump, para que vaya a mediar en el relajo. Unos quieren la tal cancha y Quintín quiere construir allí un albergue. A ver, dijo el cieguito.



DICAPRIO. La bulla es que Leonardo DiCaprio, en carne y hueso, viene soplando para estas latitudes al segundo aniversario del crimen de Bertha Cáceres, el próximo sábado 3 de marzo. Como “Jack” es gran ambientalista. Quienes lo traen mandan a decir que el muchacho llegaría directamente a La Esperanza, Intibucá.