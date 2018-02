MIEL. Pobres liberales. A unos se les quema la miel por meter a sus peones en la subprocuraduría y en la fiscalía adjunta, pero LZ manda a decir que cero maridaje con los azulejos. Sepa Judas a quién le dejó ir el riflazo, pero LZ dice que esos cargos solo le pueden interesar a “aquel que tiene contratos con el Estado”. ¡Vaya, jodido! Y no era que ya se habían arreglado.

INFORME. Los “paraísos celestiales” de la alianza anticorrupción –Venezuela y Nicaragua- aparecen como los países más corruptos de Latinoamérica en el informe de 2017 de Transparencia Internacional. Honduras sale en la posición 135 a nivel mundial junto a Rusia, México, RD y Paraguay.

PROCESO. Ajá, y si todos los movimientos están fríamente calculados en los recintos de la diosa Temis, en el Conadeh, en la UNAH y en el CAH –además del apoyo de la mayoría de diputados- qué necesidad hay de no respetar el proceso y manchar la reelección del FG.

YUAN. Feliz y contento Mauricio Oliva por la visita de los diputados del Yuan Legislativo de Taiwán y por todo el apoyo que siempre le han dado al Congreso de Honduras. La bulla es que esos chinitos son pelis para brindar. El cholutecano también anda alegre, porque mañana le impondrán la corona, como nuevo presidente del Foprel.

PANCHO. Sepa Judas por qué habrá sido –y que lo averigüe Morgan- pero en el hemiciclo se reventaron a Chico Pancho de la Comisión de Presupuesto y no le regaron maíz en ninguna de las 36 comisiones. Pero el olanchano manda a decir que de mejores lugares lo han sacado.

OCHO. Ya volvieron a desempolvar el proyecto aquel de pagarle el salario mínimo a las trabajadores domésticas, darles seguro, que solo trabajen ocho horas, y que no sé qué, lo cual no tendría nada de malo, si no fuera porque la mayoría de la “people” que las contrata es acabada, igual que ellas. Más desempleo a la vista.

POZO. Será porque el culebrón de los macizos los ha pasado a segundo plano, el olanchano está convocando a sus bases a protestar el próximo domingo, en El Pozo. El líder supremo de la Alianza jura en un tuit que la marcha es por los “presos políticos”. A ver si va Nasralla.

ÚNICO. Otra alianza a la vista. Los movimientos opositores del Colegio de Abogados han decidido hacerse una melcocha y echarle la vaca al candidato o candidata del Frente Patria y Justicia que resulte electo (a) mañana. El candidato único será Marco Ramiro Lobo y Rafa Canales va al Tribunal de Honor.

ICF. Arnoldo Bueso, el hombre de la guitarra, ha sido juramentado este miércoles por su alero “Tito” como el nuevo power del ICF, la otrora “jodefor”. A ver si le saca chispa a esa malograda institución y a declararle la guerra a los gorgojos con hachas y motosierras se ha dicho.