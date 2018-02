UGAZ. Ese culebrón de la “maxi” se ha convertido casi en un pleito personal entre el uruguayo y el peruano. Hasta José Ugaz, el power de Transparencia Internacional, ya metió la cuchara en el pugilato, en defensa, claro está, de su paisano JJ Mayor, con quien le echaron la vaca al “chino” Fujimori y lo metieron al mamo.



ACOSO. El uruguayo jura que no había resultados de la “maxi” en la lucha contra la corrupción y la impunidad en estos lares y ahora le ha echado a la Inspectoría General de la OEA a JJ Mayor. Almagro ya ha adelantado que hay denuncias de “irregularidades administrativas”, “malas prácticas” y hasta de “acoso”... Será...



BAILE. La bulla es que, como JJ Mayor sacó a bailar a los paracas de la Maccih que están en la capital federal, encabezados por Jacobito Domínguez, ganando la “bicoca” de 10 mil verdecitos al mes por hacer nada, el uruguayo no tarda en sacarle a bailar cuánto ganaba él... Será...



LENGUAS. Será cierto que la embajadora imperial ante Naciones Unidas, la que las malas lenguas en Washington aseguran que fue novia de Donald Trump, viene soplando para la capital catracha. ¿Y a qué puede venir a estos arrabales? Que lo averigüe Morgan.



ONU. A propósito de la ONU, la bulla es que para allá es que va Juan Diego. Pero de embajador, quién sabe, papa... Tal vez de cónsul. O sea que dejará su “curil” –como “Míster Álvarez”- y su silla en la Comisión Política. Tal vez ascienden a Anduray.



CORTE. Ayling Pérez, una de las candidatas del Patria y Justicia por el movimiento “un colegio de y para todos”, jura que “El Chema” anda moviendo cielo, mar y tierra para imponer a su delfina y que en la planilla oficialista llevan a “toda la Corte”. Ya solo falta que metan a Argueta.



RAYITA. La otra cosa es que “El Chema”, dicen los opositores, le acaba de dar volantín a las tres papeletas y solo dejaron una, por lo que ahora habrá “rayita” o voto en cascada para elegir al candidato del Patria y Justicia, a los directivos del movimiento, y al Tribunal de Honor... Será posible.



INPREMA. El nuevo Congreso se acaba de instalar y ya apareció un diputado haciendo demagogia –y de la buena- con los maestros que están haciendo cola para jubilarse. El diputado quiere que los jubilen con la vieja ley. Pero del Inprema mandan a decir que eso significaría miles de millones y que sería el tiro de gracia para la institución. Por cierto que Mauricio Oliva integrará las comisiones esta semana.



APJ. Será cierto que el fin de semana hubo desbandada de organizaciones de la Alianza por la Paz y la Justicia, APJ. La Asonog sacó a bailar un comunicado, en el que acusa a sus dirigentes de “gobiernistas” y por eso, dice, mejor pintan llantas. No hallan qué inventar.