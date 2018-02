GRITO. Sara Medina y el viudo alegre han puesto el grito al cielo por culpa de la destartalada carretera a Danlí, porque parece que ya no aguantan los reclamos y hasta las insultadas de la “people”, incluida las mismas bases azulejas. La rubia peligrosa teme que el día menos pensado capaz y los agarran a pedradas.

CHON. Ajá ¿y esa integración a la carta de suplentes de Libre? Al menos que alguien todavía se chupe el dedo, se tragará la vara que los integrarán por buen comportamiento, por guapos, por participación en clase... Como no, chon... No papa, si no hay almuerzo gratis, como decía aquel.

NIÑOS. Luis Cruz, el colega y diputado refundidor, no se ha andado por las ramas para asegurar que los 13 suplentes integrados son los niños consentidos de la cúpula y que no le regaron maíz a ninguno de los que han caído en desgracia con el hombre... Será posible... “I can’t believe it”.

JOH. Pobrecitos los viejitos del Injupemp. Los pobres madrugaron ayer a tomarse las instalaciones porque dicen que Martha Doblado, la directora, los tiene doblados. Ya les quitó la cuota contributiva a la Asociación de Pensionados y Jubilados, también les cercenó el servicio de bus y, de remate, ahora quiere desaparecer a la organización. El llamado se lo hacen a JOH y le mandan a decir que “todos vamos para viejos”.

PATRIA. Brinco y medio el de los movimientos opositores en el Patria y Justicia por la suspensión de las primarias de hoy. El clavo se lo echan a Chemita y juran que no halla cómo imponer a Anny Ochoa, su delfina... Será posible. Pleito entre cachurecos.

DIEGO. Pues, “ni confirmo ni niego”, ha respondido ayer el popular Juan Diego ante la interrogante de la muchachada parlamentaria de si es cierto o falso de toda falsedad que va soplando para la capital federal. Por cierto que el power de la Comisión Política del CCPN le ha entrado de lleno a apoyar a los autistas desde el hemiciclo.

MISA. JJ Mayor y compañía andan que les cabe un elefante por el espaldarazo imperial. El hombre tuvo “misa” con el triunvirato integrado por el enviado especial del Departamento de Estado, con el nuevo power de Negocios y con la Fulton. De remate, la coronela manda a decir que USA trabaja “hombro a hombro” con la “maxi”.

IHTT. Los transportistas lamentan que el IHTT, Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, ya casi cumple dos añitos y, hasta el sol de hoy, neles pasteles de la mentada Escuela de Capacitación ni del Consejo Asesor y, “pior”, de la vuelta de calcetín que le iban a dar al servicio del trasporte urbano.

ANISTON. Otra vez soltera Jennifer Aniston, la ex de Brad Pitt. Vaya, Nery... La actriz ha anunciado ayer su separación y anuncia que queda como amiga de su ahora ex.