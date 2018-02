PISTO. A saber cómo es que no hay pisto y que la crisis por aquí y la crisis por allá, si ayer era una locura en restaurantes, ventas de flores y moles por el mentado San Valentín. En el bulevar Suyapa de la capital había un tráfico espantoso por todos los carritos que estaban estacionados comprando sus arreglos florales y globitos.

ONCE. ¡Qué bonito!... La concesionaria de la CA-5 está exigiendo la “bicoca” de once millones de dólares de indemnización por los daños causados por los encapuchados a las casetas de peaje en los desmadres. Ajá ¿y quién va a pagar? Claro está. El pobre, pueblo, pobre...

VOTO. La cosa está que arde en las internas del Frente Patria y Justicia del Colegio de Abogados y la bulla es que, al menos esta vez, la pelea ya no es tanto por la marmaja del Instituto de Previsión, sino, por el voto para escoger al nuevo fiscal general... “I can’t believe it”.

OTRO. Ahora que en la región acaba de caer otro ex en el bote, dele que dele en esas redes que por qué solo en Honduras no hay un expresidente preso, ni siquiera un exministro, y que no sé qué, que aquí que allá, yo no fui, fue teté... Pero el de la “maxi” manda a pedir calma, calma, y que no cunda el pánico... Será...

CAUCE. Hasta los “eruditos” en análisis políticos andan quemando neuronas, tratando de descifrar la estrategia de esta nueva agarrada de mechas entre espartanos y troyanos. Como las aguas ya empezaban a volver a su cauce, ya había mucha calma, y eso de los comandos del olanchano más bien termina de hundir a la Alianza.

CUENTA. Por cierto que en medios internacionales ya dan cuenta que el olanchano está organizando guerrillas en Honduras, como ocurrió en los tres países vecinos en los años 70 y 80. Claro está, como aquí estamos medio siglo atrasados en todo, la lucha armada no es la excepción.

CORTO. La bulla en los dominios del “Niño Gualaco” es que ahora habrá veedurías “in situ” en los programas de Vida Mejor, es decir, vigilancia sobre el terreno, para que no se les vaya chancho con mazorca. O sea que ahora tendrán a mecate corto a los ejecutores. Todo sea por la transparencia.

CLAVO. Los trillizos, no del TSE, sino, de la política limpia, mandan a decir que hasta ahora ningún partido, ni de la oposición ni del oficialismo, se ha puesto claro con su informe de gastos de campaña. Bueno, pues, después no digan nada si los tres tristes tigres les hacen clavo con la “maxi”.

SEDE. Denuncian desde el Pricphma, el colegio magisterial del exministro Alejandro Ventura, que ya volvieron a las andadas con las deducciones a la brava. Los docentes afectados se quejan de que los cheques les están saliendo chingos. Por cierto que nunca se supo nada del culebrón del edificio sede.