FULTON. Se va la coronela a cumplir con su plaza a la chiri gringa emplazada en Alemania y saludes le deja a la “people” de la Alianza. Los que sabían que la Fulton era de la chiri, juran que es yuca, que estuvo en Irak y hasta en Afganistán... Será...

ODIO. Guerra de cartas y de tuits entre espartanos y troyanos. Gancho al hígado el uno, gancho al hígado el otro. Hasta la llevada y traída ley contra el odio y otras hierbas ha pasado a segundo plano. Un diputado refundidor y una azuleja se dijeron hasta de lo que iban a morir.

JAMÁS. Pero, por si se olvidan, Mauricio Oliva manda a decir que esa ley contra el odio no pasará ni a cañonazos si antes no la socializan con reimundo y medio mundo. Jamás de los jamases la aprobaremos, dice “Netanyahu”, si antes no hablan con todos los sectores, incluidos los que están en contra.

TPS. Por estar agarrados de las mechas, ya sea por la cartita azuleja o por el tal odio en las redes, nadie le ha parado bola que hoy vence el plazo para la reinscripción en el TPS. Y esto que la economía sobrevive gracias a las remesas. Y la estabilidad de los verdecitos. Y las reservas internacionales, en fin...

CUSUCO. Hasta la tal Operación Cusuco –que comandaba “Libreta”- ha salido a bailar con todo este desmadre. Ebal jura que el Cusuco tenía como fin peinarse las elecciones a través de una estrategia bien montada por las maras y el crimen organizado, para meterle miedo a las bases del PN, y que no salieran a votar... Será...

MARAS. El propio JOH, en carne y hueso, le manda a decir a la “people” de la ONU que proceda, ipso facto, a investigar la participación de las maras en las elecciones del 26 de noviembre a favor de la Alianza. Lo “pior”, dice, es que vienen elecciones en otros países de LA y podría pasar lo mismo que aquí.

PRUEBAS. Pero el señor de la televisión pide que lo registren y jura que no es cierto. El hombre pide pruebas de sus presuntos amoríos con las maras y Juan Barahona asegura que la cartita y otras hierbas son parte de una estrategia de los cachos para legitimarse en el poder... Será...

PAC. A oídos de la Alvarenga, el “Pelón 70” manda a decir que van por la recuperación del Pac y que Nasralla será su próximo candidato. Rafael Virgilio dice que ya no quieren seguir arrimados en Libre... Ajá ¿y qué será del olanchano sin SN? Ummm...

MAFIA. ¡Eureka! ¡Una buena noticia en medio de tanto desmadre! JOH anunció ayer la eliminación de las partidas de nacimiento para la matrícula escolar, lo que significa que se le acabó la fiesta a la mafia que hacía negocios en el RNP. La pobre “people” haciendo cola por horas y llega un fulano, le paga a un tramitador, y saca hasta cinco partidas en 20 minutos... ¿Verdad, Eulogio?...