EFE. El muchachito de la Humuya le manda a decir a la “people” del Central Ejecutivo que ni sueñe con darle golpe como jefe supremo de bancada y que primero se inmolaría en los bajos del Congreso antes que dejársela quitar... El que escupa aquí es que es macho.

LUCHA. Pues, hombre, Hilario, el olanchano estuvo muy ocupado el fin de semana mandándole tuits a sus seguidores, en los cuales les ordena crear los tales “colectivos”, de los mismos que tiene el Maduro venezolano para atacar a sus opositores. Cada comando, les explica, tiene que tener 30 compañeros (as) y deben ser especializados en la lucha.

ONU. Le han volado al olanchano y a su pupilo por haber dejado plantados a los enviados especiales de la ONU. Tanto que fregaron para que vinieran –hasta mandaron cartitas a Nueva York- y amenazaron que never and never se reunirían con indios patas rajadas de aquí, solo si venían de afuera y, a la hora de la hora, no llegaron.

CENA. A LZ también le han echado maceta, porque tampoco llegó. La “people” de la Gaby y del muchachito de la Humuya exige una explicación, como Condorito. José Luis Moncada dice que antenoche estuvo en una cena con miembros del cuerpo diplomático y de organismos internacionales, le preguntaron que por qué LZ no fue, “y no supe qué responder”.

LIBRE. Pareciera, dice que le dijeron, “que están en sintonía con Libre”. Moncada es miembro del Central Ejecutivo, pero asegura que todas las decisiones solo las toman Luis, Maribel, Octavio, Kikito y Eduardo y a ellos no les tiran ni de aquellos que dijimos. “No entiendo cómo hablan de institucionalidad si ni en el órgano de gobierno del partido la practican”, se queja JLM.

NY. Saludes les dejaron los enviados especiales y el sábado pintaron llantas de regreso a NY. A ver qué dice el portugués cuando le cuenten que aquellos que dijimos los dejaron plantados.

ODIO. La bulla en el mismo hemiciclo es que esa comisión de la ley contra el odio, la discriminación y otras hierbas tendrá más poder que los dioses del Olimpo para decidir qué es odio y qué no, así como cuando en el régimen nazi, Hermann Goering decidía quién era judío y quién no.

PADRE. El comisionado de Derechos Humanos les manda a decir a los “papis” y “mamis” de la patria que mejor no inventen con esa ley de odio y otras hierbas y les aconseja –como un padre- que no cometan los mismos errores –y horrores- que Venezuela. El que tenga oídos, que oiga.

MISIÓN. Reelecta la chaparrita del Colegio Médico, pero Monserrat Arita y otras opositoras juran que la doc hizo chanchullo, que no dejó votar a muchos solo porque no habían pagado y piden una misión de la OEA –encabezada por Álvaro Colom- para que venga a ver qué ondas. Será posible.