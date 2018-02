VACA. El Colegio de Periodistas y el Cohep le cayeron en vaca este viernes a la llevada y traída ley del odio en las tales redes y juran que viola la Ley de Emisión del Pensamiento y otras hierbas. Hasta el Cohep, que ha sido alero, se les para en “30”. El que tenga oídos, que oiga.

CHINA. Eso de suplantar un perfil en FB, o donde sea, para luego acusar de narco o de lo que sea a quien sea, eso es un delito aquí y en la China, y el que lo haga tiene que ir a parar al mamo. Pero, para eso, no hay necesidad de una nueva ley. El delito ya está en el Código Penal.

BAZAR. Quién mira a Jorge Faraj. Sin mucha casaca se acaba de reelegir como el power de la CCIC, sin necesidad de constituyente ni de fallos de la Sala aquella. Le ha pegado el bazar de los sábados. Ahora los tiene hasta en la capital y en las paradisíacas. Cuando los tenga a nivel nacional, se lanza...Congratulations...

ONU. A oídos del que quiera oír, JOH les manda a decir que lo que viene ahora, es lo que decida la ONU. Y así es. Si no, entonces, para qué la mandaron a llamar. Pero, como los presuntos opositores no quisieron reunirse con los enviados especiales del portugués y mandaron a segundones -contrario a JOH que sí se reunió- ahora tienen que cruzar los dedos para que lo que decida la ONU les favorezca. Serán papos.

GANCHO. Sigue el maíz a peso. El muchachito de la Humuya se queja de que “Luis Zelaya se ha reunido con JOH, pero no con su servidor”. Pero LZ le contesta que “sí me he reunido con JOH, pero no para hacer negocios, si no, para hablar de Honduras”... ¡Vaya, jodido! Gancho al hígado.

MIEL. El power de la “maxi” está cruzando los dedos para la reelección de “Yul Brynner” en el MP. Ahora bien, que al hombre se le esté quemando la miel por seguir con esa papa caliente, esos son otros cinco pesos. “Pior” si ya tiene como en el banco la guayabita en el elefantito blanco aquel.

ODIO. No hallan qué inventar. En esas redes le han dado duro a un afiche del muchachito de la Humuya, en el que lo lanzan de candidato, pero con una estrella solitaria al lado. Bueno, pues, después no digan nada si el hombre se enoja y los querella por odio.

ENP. Otro sapo al agua. Otro diputado azulejo que pinta llantas del hemiciclo. El turno le tocó esta vez a Leo Castellón, el expower de la ENP. A propósito del debate por las tales redes sociales, en los FB y otras hierbas abundan las especulaciones sobre la salida del hombrón.

POPA. Al Whasho le pasaron el guacho que Loreleyyyyyy... anda movimiento cielo, mar y tierra para un alto cargo en Palacio y que, por los vientos que soplan de norte a sur, la cosa va viento en popa, así es que, no tarda Tito en llamarla para que se presente a su despacho y juramentarla.