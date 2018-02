CUENTOS. Ha muerto la leyenda de los “Cuentos y leyendas de Honduras”. “En una idea original de Jorge Montenegro”, anunciaba, con su vozarrón, en la presentación del programa, y todos los cipotes empezábamos a temblar del miedo alrededor del viejo radio de baterías y antena gigante. Tal vez ahora muerto le dan los homenajes que nunca le dieron en vida. QEPD.

TRES. Ese comunicado de Cancillería huele como a pedido de perdón a Trump. No sería mejor que los tres del Triángulo sacaran una declaración conjunta. Y México.

ODIO. En esos chambres aseguran que la representante de Libre votó a favor del dictamen de la llevada y traída ley contra el odio en las redes... Ajá, y el olanchano no encabezó anteayer una protesta en los bajos del Congreso, volándole candela al proyecto. ¿Entonces?

PUNTOS. La bulla en el mismo hemiciclo es que el diputado patepluma no le cambió ni los puntos y comas al proyecto de la correa de transmisión. Por cierto que a Rafailito ahora le dan de beber de su misma medicina y el otro día lo sacaron pitado de un pueblo y por poquito lo linchan.

HIJOS. La bancada le manda a decir a LZ que ni sueñe con el divorcio y que, si no hay matrimonio, habrá concubinato con su “príncipe azul”... ¡Ahhh! y que, como en el Congreso anterior, se volverán a jurar amor eterno y vivirán felices por siempre jamás... Y tendrán muchos hijos.

COLMO. ¿Cuál es el colmo de un liberal? Preguntaba ayer un chusco en los bajos del hemiciclo. “Seguir creyendo en ‘Mel’”, se respondió a sí mismo. Después de la puñalada trapera que le dio a su partido, dijo y, a pesar que la “people” del CCEPL ha andado coqueteando con él, ahora le zampa otro marimbazo y dice que el PL no tiene derecho a estar en el diálogo, sino que solo él y SN.

AGUAS. Álvaro Colom reafirma que no viene a lo de la “maxi”, sino, a entrarle al culebrón de las reformas electorales y otras hierbas. O alguien hizo mal el mandado allá en la capital federal o el uruguayo de la OEA anda nadando en dos aguas... Será...

NADA. El olanchano se sigue aprovechando de la nobleza, como el Chapulín Colorado, del señor de la televisión. No quiere nada de nada. Pide una cosa y, cuando se la dan, pide otra. Su fin, a todas luces, es sombrerear a JOH para que le dé lo que le pida y su medio, para lograr su fin, es Nasralla.

NUEVAS. Ahora, para no ir al tal diálogo, el olanchano se inventa nuevas condiciones: “Investiguen asesinatos, presos, mediadores vinculantes, auditoría forense al SIEDE”, en fin... Y si los exploradores le dijeran hoy que no hay problema, que le darán todo lo que pide para que asista, mañana pedirá que metan presos a todos los “golpistas”, que traigan a “carretilla”, y que no sé qué, que aquí que allá...