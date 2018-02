MISA. Quién los entiende. Al final ayer ni el olanchano ni el señor de la televisión asomaron el cacho a la misa con los exploradores de la ONU. En su lugar mandaron a Tony, Hugo Noé, Cálix, la hija de Bertha y Boris.

MISIÓN. Para que ya dejen de inventar que vienen a esto o que vienen a lo otro, la Soberanis ha dejado bien clarito a qué puercas vienen. “La misión escuchará a los sectores sociales y políticos sobre cuáles serían las condiciones para un diálogo, qué resultados esperan, quiénes deberían participar y cuál podría ser el rol a desempeñar por las Naciones Unidas dentro del mismo”... ¿Ajá?...

GRINGOS. Lo bueno, dentro de lo que cabe, es que tanto la “people” de la oposición como del gobierno está dispuesto a entrarle de lleno a las reformas profundas. Por cierto que allá en Nicaragua, presionado por los “gringos imperialistas”, Danielito le acaba de quitar todos los poderes a su compadre, el presidente del TSE, quien ha sido sancionado por Trump.

ONU. Desfile de políticos y “people” de la sociedad civil –los mismos de siempre– por el búnker de los exploradores y exploradoras de la ONU. Entre ayer, hoy y mañana, deberán medir la temperatura del paciente y, dependiendo de la dependidura, dictaminarán si lo mandan al quirófano o si lo curarán con unas pastillitas.

DOBLA. Solo el olanchano no se define y, cuando repica, dobla. Un día dice que sí quiere diálogo, al siguiente dice que no. Un día pide mediador, al siguiente día lo rechaza. Un día anuncia que irá al diálogo, al siguiente que no, en fin...

CACHOS. Ni matrimonio ni divorcio con los cachos, dice el muchachito de la Humuya. Entonces, será concubinato, le mandan a decir desde el Central Ejecutivo. A ver si le dan el sí a la subprocuraduría general de la “res-pública”. Si no, el salvado será Romeo, dónde estás que no te veo.

MOÑOS. Como el subprocurador es churro, nadie le para bola. A ver si es cierto que se pondrán los moños cuando vengan las “misas” para la elección del nuevo power del MP... Como no, chon... Hasta las megamarchas va a revivir aquel que dijimos para sombrerear y poner aunque sea al FG adjunto.

ROJO. En el gonfalón rojo-blanco-rojo no descartan pedir un mediador, o un facilitador, o a un árbitro, o como puercas quieran llamarle, para que venga a dialogar con “ángeles” y “demonios” y definir, de una vez por todas, el culebrón de la bancada y si le entrarán o no al asunto del MP.

PERRO. El culebrón de la carne de caballo ha rememorado los recuerdos de la carne de perro aquella. Do you remember? Nunca se supo si era o no era. To be or not to be... En todo caso, Marco Polo Micheletti manda a decir que la carne de caballo es blandita y rica, y que no sabe de qué se asustan.