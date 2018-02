UNAH. Ya ni ganas dan de escribir sobre ese relajo en la UNAH. No vale la pena. Otra vez la misma babosada. Los orates encapuchados han regresado “pior” que nunca. Siempre se dijo aquí que la causa no era académica, ni la rectora, sino la extrapolación de la crisis política. Y, el conflicto político, lo deben resolver los políticos, y en otro escenario, no en la UNAH.



OJO. Los rusos, los chinos y los japoneses están ojo al Cristo, solo esperando que aquí pongan en cintura a los que siembran odio en esas redes, para venir a chepear el proyecto. La bulla es que el pobre Mark Zuckerberg, el de FB, no ha podido dormir todas estas noches por miedo a que le boten el bisnes.



ROCÍO. Todos los caminos indican que el anuncio de Rocío sobre el congelamiento del fondito departamental se queda como está, brinque quien brinque... ¿Estáis oyendo, Chico Pancho?... Parece que el olanchano se disparó solito y no le consultó ni a la almohada ni al oráculo.



TIGRE. En las más altas esferas, donde se rasca el tigre, aseguran que lo hacen por el bien y la imagen del mismo Congreso, y creen que ha llegado la hora de cambiar ese sistema –el del fondito- por uno más transparente y creíble. Los diputados, dicen, pueden seguir gestionando proyectos para la “people”, pero solo serían los tramitadores.



ADIÓS. “Míster Álvarez” se despidió ayer oficialmente de sus ahora excompañeros diputados y de la “people” del CCPN. El exjefe supremo de bancada reconoció que se trata de un “adiós político”, pero prometió regresar con inversionistas. “Netanyahu” lo calificó como un “gran guerrero” y “Gualaco” como un “soldado disciplinado”.



POBRES. Ni para remedio andaban diputados liberales en la fiesta de su partido. Es cierto que andan jucos con LZ, pero una cosa son sus relaciones con los dioses del Olimpo, y otra el partido. Pobres liberales.



LOGO. Otros andan jucos, porque LZ está convocando a un concurso, para el nuevo logo del partido de las milicias eternamente momias. Qué mejor logo, dicen, que el gonfalón rojo-blanco-rojo. En la celebración de ayer también condecoraron a los del golpe de 1963. Habrá sido idea de Maviber.



GAIS. Preferible, manda a decir el de los chocoyos, que Honduras renuncie y se retire de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes que ceder a las presiones de la Corte y legalizar las bodas gais, como lo acaba de hacer en Costa Rica... Será...



MINIONS. Qué nos pasa... qué nos pasa, como se llamaba un programa mexicano. Cuánta gente muriendo por accidentes de tránsito. De por sí la mayoría de la “people” maneja literalmente con las patas y aquí no se ve un policía de Tránsito ni para remedio. En la capital, si no fuera por los minions de la AMDC, quien sabe.