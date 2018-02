FRITOS. Por lo que veo, dijo el ciego, frijoles no van a dar. Y por lo que oigo, dijo el sordo, ni fritos van a estar. Por lo que se ve y se oye en la San Ignacio y en los pasillos de Palacio, no habrá cambios, solo rotaciones. Tal vez uno que otro, para que no digan. Unos van de aquí pa... lla y otros vienen de allá... pa ca..

CNBS. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que la zarina de la SAR sería la nueva power de la Comisión Nacional de quiebrabancos y Seguros, en sustitución de Ethel. Ajá ¿y quién sería el nuevo zar o zarina de la SAR? Esa es la pregunta del millón. Al menos que traigan al de las ardillas y ahora del tequila.

1.5. La bulla es que el cambio viene y nadie lo detiene en la SAR, porque, complaciendo peticiones, como en la Satélite, por fin le darán volantín al 1.5 por ciento aquel y, como MG no aguanta casaca. Le aplicarán la guillotina al 1.5, se supone, a cambio de chambas.

TREN. Pobrecitos los liberales. Allí andan desjuiciados, hoy más que nunca, unos de la mano de LZ, otros viendo cómo puercas sobreviven arrimados al tren que pita, y otros, que no hallan qué hacer, si se van con la negra o si se van con la blanca. Lo “pior” es que ya vienen los irresistibles “suicidios” en el hemiciclo.

JLo. No hallan qué inventar. Un diputado liberal estaba fregando ayer a otro diputado liberal diciéndole que es más fácil resistirse ante la Kardashian y la Jennifer López juntas –y en biquini- que al fondito departamental. ¡Qué lengua!...

MESAS. JOH le manda a decir al uruguayo de la OEA que cualquier malentendido con la “maxi” debe resolverse en base al convenio que le dio vida a la Misión, y que se deben restablecer las mesas de diálogo. A ver si se oye en la capital federal. Lo bueno es que allá anda JJ Mayor y juntos pueden tomar decisiones.

PLAZO. Por si las moscas y se les ha olvidado, JOH le recordó ayer a la “people” de las dos fuerzas de tarea que ya solo les quedan cinco días –de los siete que les dio de plazo- para que se pongan vivos con el plan para generar empleo y aumentar la producción. Por cierto que la comisión la encabeza Carlos Madero, lo que hace suponer que el hombre se queda. Claro está, si cumple.

CUEVA. Por eso dicen que nadie sabe para quién trabaja. Ahora es que “Willito” será el amo y señor del moderno y ostentoso búnker del Banco Central. Después que pasaba en la cueva de Finanzas, allá en el centro. Tiene derecho, dicen, si es el coordinador del Gabinete Económico.

SG. Se confirma que Tito Cardona será el nuevo secre privado, con rango de ministro –y plenipotenciario- el “Niño Gualaco” va a la Sedis, y “Robertico” Ordóñez será el SG del Gobierno en lugar de JRHA, quien regresa de embajador.