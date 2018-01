CREDENCIAL. Los tres reyes magos, en carne y hueso, le entregaron ayer a JOH, no incienso ni aceites ni mirra, sino, nada menos y nada más que la credencial que lo acredita como Presidente electo para el período 2018-2022... ¡Vaya, jodido!.. ¿Estáis oyendo, SN?... El hombre llegó acompañado de sus peluches, “Netanyahu” y “Gualaco”.

CACHO. Por cierto que los David, los Erick y los Saúles ya días que no asomaban el cacho juntitos, pero ayer, hasta se peleaban por fotearse junto al hombre a la hora de entregarle la credencial. Y, para que ningún cacho se aflija ni se afloje, se la dieron bien enmarcadita.

BAGRE. Mauricio Oliva también llegó a recoger su credencial y, por más que la muchachada le preguntó si él será el ungido con la guayaba del Congreso, se escabulló como un bagre. El hombre mejor le agradeció a los 95 mil cholutecanos que le dieron el voto, les prometió que no los defraudará, y que lo único importante por ahora es la unidad de su bancada.

HONOR. Almuerzo de despedida ayer en la chola del de los chocoyos en honor a la bancada cachureca saliente. No estaban todos los que son ni eran todos los que estaban, pero la pasaron en camaradería. Les habrán cantado las golondrinas. Solo a uno le dijeron: No lloro porque te vas, sino porque no te has ido.

SÚPER. En la comilona estuvo JOH, en carne y hueso, y la bulla entre los comensales azulejos es que les dijo quién deberá ser el ungido en la sesión de tomorrow. La “Mujer Araña” le pasó el guacho a sus aleras de Cybex que hasta el olanchano está súper de acuerdo con ese ungido... Será...

NADA. Ya empezaron a echar a rodar bolas de quién va para tal cargo, quiénes quedarán hule, y quiénes serán ratificados, pero lo cierto es que JOH no le ha dicho nada a nadie. Lo único cierto, según la Mujer Araña, es que el nuevo power de la Sedis será un pelito parado de Olancho y que el que estaba allí va para la SG del G... Será...

FERIA. A la “people” de la Feria del Agricultor, frente al estadio, ya le mandaron a decir que vendan todo lo que puedan este fin de semana, porque el otro sábado no habrá venta por la toma de posesión.

PINTO. Pues, hombre, Hilario, se va Pinto. Ya van tres colombianos al hilo que nos dejan enchutados con la H. Bien dicen que el hombre, y los hondureños, es el único animal que tropieza dos veces –y hasta tres- con la misma turunca. Todo mundo aquí confió en Pinto, se le apoyó, pero al final, la misma historia.

CANTA. Otro diputado liberal señalado por los gringos como presunto traficante de drogas. Quién será el suplente. Para que vean que el Honduras canta sigue dando resultados. Por lo menos nadie se puede quejar con el imperio, porque ha jalado “people” de todos los partidos.