BURRO. Parece que al señor de la televisión le mandaron la invitación en burro, porque jura que todavía no le ha llegado. De todas maneras afirma que se la leyeron y manda a decir que no va porque el que convoca es “parte del problema”, y que no sé qué, que aquí que allá.

LISTA. Pero Luis Zelaya dice que sí la recibió y manda una lista de temas, si quieren que vaya: crear un nuevo TSE, nuevo RNP, nueva Ley Electoral, derogar la Ley de Secretividad, aprobar la Ley de Colaboración Eficaz y un plebiscito para preguntarle a la “people” por la reelección, en fin...

A ver, dijo el cieguito.

GUSTO. Los refundidores que ya no vuelven se dieron gusto ayer con los silbatos en su último día en el hemiciclo, sacaron pancartas con la leyenda aquella de “fuera JOH”, y le echaron vivas que es un contento a su líder supremo, el olanchano, quien llegó pavoneándose al Congreso.

BRAZO. Al olanchano le surtió efecto la silbatina porque “Netanyahu” lo llegó a saludar al hemiciclo y, luego de un efusivo intercambio de sonrisas, salieron del brazo, y se fueron a la oficina de Oliva, solitos, juntos, los dos, together, a piquito que querés, y se juraron amor eterno por siempre y para siempre. Y vivieron felices por siempre jamás.

OJO. El olanchano se despidió ayer del Congreso con la presentación de una moción o manifestación como para taparle el ojo al macho –o de compadre hablado- porque sabía que no pasará ni a cañonazos, en la que pidió hasta por el cambio climático y la Guerra de las Galaxias.

CUMBOS. Mauricio Oliva le contestó dándole cumbos y aprovechó para despedirse de los “papis” y “mamis” de la patria, les dio las gracias a los 128 –a los que lo apoyaron y a los que no- y les recordó que hace cuatro años comenzaron quebrándole los micrófonos, y ya ven, les dijo, hoy hemos terminado respetándonos.

INFILTRADOS. Mauricio Oliva le dijo al olanchano que no lo entendía, por qué pide la liberación de los encarcelados por los saqueos y relajos, por qué dice que son “presos políticos”, cuando él mismo dijo que eran “infiltrados”, ¿Entonces...?

FALSO. Desde los dominios de “Yul Brynner”, en el MP, mandan a decir que es falso de toda falsedad que no han hecho nada contra los criminales del Fiscal de Oro, Orlan Chávez. “Hay tres acusados por su asesinato, uno está extraditado en USA y dos presos en Honduras, uno de los cuales ya ha sido condenado, y el otro va a juicio. Que conste.

RECHAZO. Por cierto que el susodicho profesional del derecho que le quería hacer una ponga a la familia del fiscal de oro, estuvo en la CNBS, ya no está, estuvo allí, y ya no forma parte de esa institución.