FUSINAS. El que tenga oídos, que oiga... Los fusinas madrugaron este miércoles a decirle al olanchano y compañía que ya tienen todo fríamente calculado para desalojar ipso facto a cualquiera que se tome las carreteras y los aeropuertos, así es que, ya están sabidos.

SOLITOS. Bueno, ya está. Como dijeron que eso de invitar por las redes no era nada serio y que no sé qué, que aquí que allá, este miércoles mandaron la invitación por escrito, en físico, con la firma de JOH y todos los mikis y, para no dejar dudas, hasta hicieron que en el búnker de Nasralla firmaran de recibido... ¡Ahhh! Y solo los dos, solitos, juntos, togheter.

OEA. Réquiem para la Alianza... El uruguayo ha confirmado este miércoles que la OEA no tocará ni en broma el caso de Honduras antes de la toma de posesión, sino, hasta que ya todo esté consumado, pero les manda a decir que no se preocupen, porque, de Semana Santa no pasa.

GUANTE. Al que le caiga el guante... Víctor Sabillón manda a decir que a él lo eligió el pueblo, no el Central Ejecutivo, ni nadie en particular, y cree que el PL no solo debe integrar la nueva directiva del Congreso, sino, ocupar cargos en el nuevo gobierno de JOH... ¿Estáis oyendo, Maviber?... Que mejor aliste el gañote para la guillotina.

OLIVA. Feliz, como una lombriz, Mauricio Oliva por el convenio que acaba de firmar el Congreso con el BID, para la preparación del recurso humano legislativo, a través de pasantías de estudiantes de las distintas universidades, para lo cual se creará la Unidad de Asistencia Técnica Legislativa. Qué bueno.

MEJOR. Desde ya días andan con la onda de que la mayoría de los actuales ministros de la Vida Mejor pasarán a “mejor vida”. Tal vez se acuerdan de la exrectora, que fue la que disparó las alarmas sobre la podredumbre de la chepa, y luego vino la depuración.

VOZ. Hasta “voz de muerto” –asesor en jefe de Nasralla- dice que esos que cometen actos vandálicos, como el del Marriott y otros, son “delincuentes” y les deberían aplicar todo el peso de la ley... ¿Estáis oyendo, MZR?... No tarda su exjefe en dejarle ir otro misil vía tuit. O en echarle a JC.

UNAH. Fausto Cálix –el “amigo” de Julieta- ha reaparecido este miércoles, pero no con los encapuchados de la UNAH, sino, protestando por el leñazo que el CAH le acaba de dar a los procuradores. Como el muchachito no tarda en graduarse y está haciendo la práctica, el trancazo se lo llevó en la chalana.

CALLE. Qué triste ese caso de la viuda del “Fiscal de Oro”, Orlan Chávez. A la pobre señora le mataron al marido, nunca hicieron nada para meter al mamo a los criminales, y ahora un abogado que trabaja para el Estado (la CNBS) le quiere quitar las pocas cositas que le dejó el difunto y dejarla en la calle... Pobre, pueblo, pobre...