MALO. Más tardó JOH en llamar al diálogo a “Mel” que él en contestar que no, que ni sueñe, porque él no se reúne con “dictadores”. Si no lo llaman, malo, y si lo llaman, también malo. ¿Entonces? Vale que Nasralla sí aceptó corriendo y solo pide que pongan a Mundo de mediador.



MUJER. En la bancada azuleja todavía no han ni pensado en quién será el nuevo power. Como están bien ocupados en cosas más importantes. Lo único que sí está bien claro es que “Oscarito” es “pa’ fuera que va”, no porque no haya dado el ancho, sino, porque solo pasa en Dallas. Tal vez le dan chance a una mujer estos bárbaros.



REY. A todos los partidos chiquitos los meten en una licuadora y no hacen uno, pero ahora han decidido hacerse un chicle, tal vez así les tiran aunque sea de aquellos que dijimos. Solo Romeo, como ahora tiene cuatro diputados, se cree la mamá de Tarzán. Qué tal si le dieran la guayaba. Bien dicen que, en el país de los ciegos, el tuerto es rey.



CHURRO. Tan bien que andaba Sauceda en Tránsito y ahora lo mandan a una dirección churro de la chepa. Sepa Judas qué habrá pasado con el dúo dinámico, porque HIM no aparece por ningún lado. Aunque sea a Casamata hubieran mandado al hombre. No será que algún lengua larga les hizo clavo.



FÉLIX. Todos los que hablaron ayer en el traspaso de mando coincidieron en que el ahora exdirector general de la Policía es un hombre humilde, trabajador y honesto. Julián Pacheco destacó que es la primera vez, en varios años, que un director general termina su período y le entrega a otro.



CARTA. La Conferencia Episcopal no se ha andado por las ramas para echarle el clavo al señor de la televisión y a JOH por el desmadre que vive el país. “La ausencia de diálogo entre ustedes dos profundiza la crisis política”, dice la carta que les mandaron. Solo al olanchano no le regaron maíz... ¡Vaya, jodido!...



PIES. Todos los caminos indican que la toma de posesión será en el Tiburcio Carías. Para qué buscarle tres pies al gato. Aparte de lo carísimo que saldrá llenarlo, seguro que la “people” de la Alianza buscará boicotear el acto, y nadie sabe en qué podría terminar eso.



DOS. ¡Qué barbaridad! Al importado no lo dejaron ni entrar ayer a la “U” de Catacamas. Se la tiene jurada Marcial Solís a su “alero” Marlon Escoto. Al suave se reventaron al hombre, porque DB ya mandó a decir desde el hemiciclo que le darán otros dos añitos a la interventora.



CHUSO. Pues, hombre, Hilario, vuelve la Secretaría de Derechos Humanos. No aguantaron las presiones de doña Ginebra. El propio JOH lo ha confirmado en carne y hueso. Arranca el día de la toma de posesión con 96 millones de morlacos. ¿Regresa la cazadora?... Quién sabe, papa... Más fácil que traigan a SP o a RC.