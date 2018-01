PISTO. Se quejan los cafetaleros que no están haciendo ni para la sal del huevo, como dicen las viejitas. Los precios andan por los suelos, este año no hay corteros y, de remate, las carreteras terciarias están hechas pedazos. Ajá, mandan a preguntar, y el billete que les saca el Ihcafé. ¿Y el pisto que le aportan a tantas organizaciones?... Pobrecitos.

PÍO. El Reino Unido y la República Checa se suman a los reconocimientos, así es que, no hay más tren que el que pita... ¡Ahhh! Y el exguerrillero lo hizo el fin de semana, como regalo de Día de Reyes. Solo Danielito y la Chayo, neles pasteles... La bulla es que la Rodas ha interpuesto sus “buenos oficios” para que no digan ni pío.

AIRE. A propósito de salvadoreños, el fin del TPS les ha caído como un balde de agua fría, por aquello de que más de 200 mil cuscatlecos quedarían en el aire. Y esto que ellos sí lanzaron toda una ofensiva por tierra, mar y aire en Washington. Otra promesa de campaña que cumple Trump.

FIJOS. Los cachurecos andan C de la R porque, mientras los colorados sueñan con la guayaba que no se quisieron comer en 2014 por negociaciones sepa Judas de quién, ya tienen fijos a los de Romeo, al del Pac, al de la UD y, no digamos al de la DC... ¡Ahhh! y hay dos liberales –un hombre y una mujer- que ya se cuadraron... ¿Estáis oyendo, Kikito?...

PERA. Por eso dicen que, el que de la pera habla, comérsela quiere. Tanto que Romeo, dónde estás que no te veo, hablaba en la campaña y ahora ha sido el primerito en cuadrarse. Lo mismito que hacía aquel partido visagra, solo que antes era malo, y ahora es bueno.

DOS. Pica alto Romeo, porque la bulla entre los mismos azulejos, es que está pidiendo nada menos que dos ministerios –y de los buenos- y cargos en la junta directiva del nuevo Congreso. Nada le pide el estómago. Y esto que dicen que la “people” votó por su alianza porque la confundieron con la otra alianza... Será...

NOVIA. Para que vean que el pobre, pueblo, pobre es el pagano con todos esos relajos, los cafés expresos y algunas empresas de cable ya aumentaron sus precios y tarifas. Lo divertido es que, por otro lado, los empresarios piden no aumentar el salario mínimo, porque la novia no está para tafetanes.

OJO. La protesta pacífica es válida, pero, de eso a que le saquen el ojo o los dientes de un turuncazo a unos soldados, nada que ver, manda a decir JOH. Por eso, pide, no hay que permitir que grupos criminales participen en esas manifestaciones. A ver si se oye.

POLVO. Fujimori acaba de salir del “mamo”, porque supuestamente se estaba palmando, y ya empezó a amenazar con volverse a lanzar. Qué tal... El “chino”, como le dicen los peruanos, ha levantado polvo con dos tuits que acaba de mandar.